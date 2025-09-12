FBI on saanut oikeistoaktivisti Kirkin ampumisesta yli 7 000 vihjettä, mutta epäilty on yhä vapaalla jalalla. Katso FBI:n julkaisemat uudet materiaalit videolta.
Yhdysvalloissa oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampujan etsintä jatkuu yhä. 31-vuotias Kirk ammuttiin keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistolla.
Uutiskanava CNN:n mukaan Utahin kuvernööri Spencer Cox kertoo, että FBI on saanut tapauksesta yhteensä yli 7 000 vihjettä ja johtolankaa.
Viranomaiset järjestivät paikallista aikaa torstaina tiedotustilaisuuden tutkinnan etenemisestä sekä julkaisivat uusia kuvia epäillystä ampujasta, jotka voi nähdä artikkelin alusta. FBI julkaisi myös videon, joka paljastaa, miten epäilty pakeni ampumapaikalta.
Kuvissa on nuorehko mies, jolla on yllään musta paita, jonka rinnassa on muun muassa kuva Yhdysvaltain lipusta.
FBI:n mukaan yliopiston läheisyydestä löytyi pulttilukkoinen ase. Aseesta löytyi ammuksia, joihin oli kaiverrettu transsukupuolisuuteen ja antifasistiseen ideologiaan liittyviä viestejä.
Katolta viranomaiset ovat löytäneet muun muassa kengänjäljet sekä jäljen epäillyn kämmenestä.
FBI on luvannut enimmillään 100 000 dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat epäillyn tekijän tunnistamiseen ja pidättämiseen.