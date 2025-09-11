Kirkin ampujan etsintä jatkuu Yhdysvalloissa.
Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin, 31, surmasta leviää silminnäkijän video.
Videolla näkyy, kuinka väkijoukko hajaantuu nopeasti ampumisen jälkeen. Donald Trumpin liittolainen Kirk osallistui puhetilaisuuteen Utahin yliopistossa 10. syyskuuta. Paikalla oli muutamia tuhansia ihmisiä.
Viranomaiset ovat jatkaneet Kirkin ampujan etsintöjä torstaina. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kertoi edistyneensä tutkimuksissaan.
2:51Katso MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan Mari Karppisen raportti.
Utahin viranomaisten mukaan Kirkiä ampui tummiin vaatteisiin pukeutunut ihminen läheisen talon katolta. Kirk haavoittui kaulan alueelle ja kuoli myöhemmin vammoihinsa.
Uutistoimisto Reuters on varmistanut videon aitouden. Reuters on valmistanut sijainnin rakennuksen ääriviivojen ja suunnittelun avulla, jotka vastasivat alueen arkisto- ja satelliittikuvia. Samoin päivämäärä on varmistettu videon metatiedoista.
Video ei sovi herkille.