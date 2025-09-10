Kirkin tilasta ei ole tietoa. Epäilty on otettu kiinni.

Yhdysvalloissa oikeistolaista nuorisoaktivistia Charlie Kirkiä on ammuttu Utah Valleyn yliopistolla, mediatiedot kertovat.

Viranomaiset kertovat uutistoimisto AP:lle, että Kirkin tila on kriittinen

Tapahtumasta leviävien videotallenteiden perusteella Kirkiä olisi osunut kaulaan.

Niissä näkyy, että Kirk oli ampumahetkellä puhumassa telttakatoksen alla muutamalle tuhannelle ihmiselle. Laukauksen jälkeen Kirk lyyhistyy tuolilleen ja ihmiset alkavat säntäillä paniikissa.

NBC:n mukaan tapahtuman turvajärjestelyt olivat kevyet, mutta Kirkillä oli mukana omia turvamiehiä.

Yliopiston lyhyen tiedotteen mukaan tapahtumassa ammuttiin yksi laukaus ja epäilty on otettu kiinni. Kampus suljettiin ampumisen jälkeen.

Tapahtumassa paikalla ollut Deseret Newsin toimittaja Emma Pitts kertoo The Guardianille, että juuri ennen ampumista Kirk oli ollut vastaamassa kysymykseen, joka koski transsukupuolisisia joukkoampujia.

Toinen Deseret Newsin toimittaja Eva Terry kuvaili epäiltyä noin 50–60-vuotiaaksi mieheksi, joka oli pukeutunut työasua muistuttavaan asuun.

Trumpin tukija ja liittolainen

Kirk, 31, on presidentti Donald Trumpin tukija ja merkittävä liittolainen. Hän oli perustamassa konservatiivisen nuorison Turning Point USA -järjestöä, jonka tapahtumassa hän oli puhumassa yliopistolla.

Kirkillä on suuret joukot seuraajia sosiaalisessa mediassa. Siellä hän on muun muassa vastustanut maahanmuuttoa ja puhunut kristillisyydestään.

Ampuminen on tuomittu Yhdysvalloissa laajasti yli puoluerajojen. Presidentti Trump pyysi seuraajiaan rukoilemaan Kirkin puolesta.