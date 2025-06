Olympiavoittajan erikoinen toiminta Suomessa herätti Silja Kososen huomion

Olympiavoittaja Camryn Rogers voitti naisten moukarikisan Paavo Nurmi Gamesissa Turussa viime viikonloppuna. Kanadalaistähti paljasti rakastavansa Suomessa kisaamista monestakin syystä.

Kanada hallitsee kansainvälistä moukarikehää tällä hetkellä. Rogers voitti kultaa Pariisin olympialaisissa, mitä ennen hän juhli MM-kultaa Budapestissa. Miesten puolella samaan tuplaan ylsi kanadalainen Ethan Katzberg.

Mikä siis on kanadalaisten moukaritähtien salaisuus?

– Lyhyt vastaus? Vaahterasiirappi, Rogers naurahtaa MTV Urheilun haastattelussa.

– Pidempi vastaus olisi se, miten olemme luoneet vahvan perustan pitkän aikaa sitten ja rakentaneet sen päälle.

Rogers sanoo heidän olevansa onnekkaita kaikista loistavista valmentajista ja urheilijoista jotka ovat tulleet kehittämään lajia Kanadaan.

– Meillä on moukarinheitosta tietoa, mitä ei saa kaikkialla. Olemme todella onnekkaita miten olemme rikastaneet kulttuuriamme ja se kuinka olen itsekin voinut onnekseni aloittaa moukarista. Se on todella erityistä ja uniikkia, toivon meidän parantavan joka vuosi.

Rogers voitti naisten moukarikisan Turussa tuloksella 74,59. Vaikka pituus jäi melko kauas hänen kauden parhaastaan 78.14, oli hänellä monta syytä hymyillä mittelön jälkeen.

– Tämä kilpailu on täynnä upeita naisia, jotka ovat ihania ja todella kannustavia. Yleisö on intohimoinen ja he rakastavat moukarinheittoa. Se tekee siitä yhden minun lempikisoistani, Rogers hymyili leveästi.

Silja Kosonen sijoittui Paavo Nurmen kisojen moukarissa toiseksi.Tomi Natri /All Over Press

Suomen moukaritähti Silja Kosonen, joka sijoittui Turun kisassa toiseksi tuloksella 73,21, on paljastanut ottaneensa Rogersista mallia yhdessä erityisessä asiassa. Rogers ei esimerkiksi istu lainkaan alas suoritustensa välissä, vaan pysyy jatkuvasti liikkeessä.

– Se on minulle luonnollista. Tykkään kävellä ja hyppiä, enkä myöskään katso muiden suorituksia. Ne ovat asioita, jotka pitävät minut keskittyneenä. Ne ovat aina toimineet, joten miksi muuttaa?

– Olen oppinut valmentajiltani, ettei kisa ole ohi ennen kuin viimeinenkin kilpailija on heittänyt viimeisen moukarinsa. Se toimii minulle ja rakastan tehdä niin.

Rogers oli todella otettu kuullessaan siitä, että häntä otetaan mallia. Rakkaus ei kuitenkaan ole niin sanotusti yksisuuntaista.

– Katson heitä samalla tavalla ylöspäin. Meillä on niin monta upeaa naista kilpailemassa juuri nyt ja me jokainen puskemme toisiamme eteenpäin. Se luo halun olla parempi urheilija ja parempi ihminen.

– Meillä on todella mahtava yhteisö ja se on vain sattumaa, että se sisältää lajin kymmenen parasta kilpailemassa toisiaan vastaan. Se on todella erityistä ja rakastan kaikkia.

26-vuotias Rogers, jonka oma ennätys on 78,62, jatkaa kisaamista Suomessa Kuortaneen kisoissa juhannuksena. Suomea mukana ovat silloin edustamassa Kosonen, Krista Tervo, Suvi Koskinen ja Sara Killinen.

Katso Rogersin koko haastattelu ylälaidan videolta ja minkälaista lukemaa hän havittelee loppukauden aikana.