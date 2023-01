Tämä selittää Nuorten Leijonien karmivan romahduksen – Petteri Sihvonen vaatii: potkut Tomi Lämsälle!

– Sveitsi-pelissä pelattiin vielä suomalaista jääkiekkoa. Parissa seuraavassa pelissä jankattiin sitten välimallin hokia heikoimpia vastustajia vastaan. Kahdessa viimeisimmässä pelattiin sitten ihan totaalista pystysuunnan jääkiekkoa. Suomi pelasi siis juniorijääkiekkoa USA:ta ja Ruotsia vastaan. Kyllähän he sen taitavat ja pystyvät kääntämään sen edukseen. Tuo oli ihan anteeksiantamatonta. Olen hämmästynyt! Sihvonen ihmettelee.

Konkretia

Sihvosen mukaan syy on selkeä.

– Meidän pelillä on kompensoitu pelaajamateriaalin vajavaisuuksia, kun on pelattu yhteistyöjääkiekkoa. Se unohtui nyt ihan totaalisesti.

– Sitä voi kysyä, että oliko syy pojissa vai Lämsässä? Kyllä se on niin, että joukkueessa olleet pelaajat ovat pelanneet 10-vuotiaasta lähtien tolkun lätkää. Nyt tulikin sitten koutsi, joka ei pitänyt siitä kiinni. Varsinkin puolustuksessa näkyi se, että tuli ihan uudet nuotit käyttöön. Ilmoitan suoraan: vapautan pelaajat vastuusta ihan kokonaan. Fakta on se, että esimerkiksi johtavilta kavereilta saattoi odottaa parempaa, mutta mitä oikeasti voi vaatia, kun he pelaavat ihan vierasta jääkiekkoa? Sihvonen kyselee.