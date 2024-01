Petteri Sihvoselta hämmästyttävä huomio Nuorten Leijonien katastrofista – "Härskiä toimintaa"

– Tässä oli yksi ero Suomi-kiekon aiempiin katastrofeihin nähden. Tämän anatomia oli jo etukäteen tiedossa, koska näin oli käynyt jo lukemattomia kertoja aiemmin. Minkä takia Lauri Mikkola sai Kärpistä potkut? Siksi, koska hän ei osaa valmentaa Meidän peliä. Nyt hän tuli turnaukseen joillain aivan muulla tyylillä – omalla pelikirjallaan, jota sitten koko valmennuskonklaavin kanssa lähdettiin vääntämään toiseen suuntaan. Vaaran merkit leijuivat ilmoilla jo Ruotsi- ja Yhdysvallat-pelien toisissa erissä. Symbolinen hetki nähtiin, kun puolustaja Emil Pieniniemellä oli Tshekki-pelin kolmannessa erässä sauma pysähtyä ja ottaa rauhassa viivelähtö. Hän ei ottanut, koska valmentaja ei ollut sanonut, että ota. He yrittävät edelleen jatkaa sitä samaa juoksevaa rallia, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen perkaa.

– Se on aikuisten vika, että pojat itkivät nyt pronssipelissä. Jääkiekkoliiton aikuiset itkettivät heitä. Nuo pojat eivät saaneet ansaitsemaansa valmennusta. Tuo on hämmästyttävää, koska Suomi on täynnä osaavia ammattivalmentajia, joista pitäisi valita aina paras tehtävään. Ei noille pojille voi antaa Mikkolaa päävalmentajaksi, Sihvonen harmittelee, jatkaen: