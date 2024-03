Petteri Sihvonen häkeltyi Antti Pennasen härskistä tempusta – nyt Leijoniin kohdistuu kauhukuva: "Olen todella huolissani"

Ennen pudotuspelien alkua Tampereen Ilvestä saattoi pitää jopa SM-liigan suurimpana mestarisuosikkina. Se oli paukuttanut runkosarjassa kovaa jälkeä sen tähtien johdolla.

Oula Palve voitti pistepörssin, 19-vuotias Jani Nyman oli maalipörssin toinen, Eemeli Suomi takoi tulosta ja kesken kauden JYPistä Ilvekseen vaihtanut Sami Niku voitti puolustajien pistepörssin.

– Nyt KalPa-sarjassa vain Simon Stransky pystyi edes jotenkin pelaamaan. Yksi pelaaja! Suomi ei kasvanut, Palve romahti, Joona Ikonen ei noussut esiin ja jopa Niklas Friman oli kuin vapiseva haavanlehti. Tuo oli Liigan tasolla suurin romahdus koko 2010- ja 2020-luvun aikana, tuolla pelaajamateriaalilla. Ilves ylitti eri tietojen mukaan pelaajabudjettinsa 500 000 tai jopa miljoonalla eurolla (ilmoitettu pelaajabudjetti 3,10 milj. €). Jos tuolla joukkueella ei pysty onnistumaan, niin millä sitten? Ei tarvitse miettiä kuin esimerkiksi Nikua, että mitä hänestä jäi jäljelle? Pelkästään kauhistunut katse pelien päättymisen jälkeen. Kohuttu kärkihankinta pilattiin psykologisesti noissa olosuhteissa, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen tarttuu kiinni Ilveksen romahdukseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ilveksen kausi päättyi perjantaina, kun se hävisi viidennen puolivälieräottelun KalPalle 2–4. Sarja meni kuopiolaisjoukkueelle voitoin 4–1.

2:39 Jymypaukku on valmis: KalPa lähetti Ilveksen kesälomille

Sihvonen hämmästelee ennen kaikkea sitä, millaista peliä Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen peluutti pudotuspeleissä.

– Se oli ”vauhtilätkää”, mutta kun se ei ollut edes sitä, koska laiturit menivät siniviivan tuntumaan seisoskelemaan. Tuossa ei ollut yhtään mitään. Minun piti keksiä tuolle pelitavalle aivan uusi termi, joka on syöttösiirtokiekko. Edes NHL:ssä ei pelata noin tyhmästi. Ilves heitti vain kiekkoa ylös niin, että laituri saattoi vähän koskea siihen, minkä jälkeen KalPa sai taas limpun haltuunsa. Pelokas taktiikka. Ei tuosta oikein saanut selvää siitä, että mikä heidän ideansa oikein oli. Se tässä hämmentää, Sihvonen ihmettelee.

Juttu jatkuu kuvan ja videon alla.

5:18 Mitä ihmettä Ilvekselle oikein tapahtui? MTV Urheilun studio perkaa puolivälierien jymypaukkua

Härski temppu

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MTV Urheilun kaukalonlaitakommentaattori Siim Liivik teki kovan huomion perjantain viidennessä puolivälieräottelussa. Liivik kertoi lähetyksessä siitä, miten Ilveksen vaihtoaitio ei reagoinut mitenkään, kun sen alivoimapelaajat ottivat isoja blokkeja kahden miehen vajaalla.

– Syvästi ihmettelen, suorastaan kauhistunut Liivik hämmästeli.

0:41 Siim Liivik hämmästelee Ilves-joukkueen reagointia – vaihtopenkillä erikoinen näky

Sihvonen kehuu Liivikin poimintaa, joka kuvasti joukkueen henkistä tilaa.

– Kun pelaajat eivät pysty iloitsemaan blokeista, se on psykologisesti seurausta siitä, kun ei ole enää peliotetta. Kun ei tule onnistumisia, aletaan vain suorittamaan. Pelaajat eivät saaneet apua. Ilveksen valmennus ei tehnyt minkäänlaisia taktisia muutoksia sarjan aikana. Sen sijaan KalPa pelasi juuri sitä, mitä peli pyysi. Välillä hitaasti ja välillä nopeasti. Silloin kun psyyke alkaa pettämään, se näkyy luistelussa. Ilveksen pelaajista tuli hitaita ja KalPa ehti jatkuvasti kiekoille, Sihvonen analysoi.

Juttu jatkuu videoiden alla.

1:15 Näin KalPa-kapteeni Tuomas Kiiskinen reagoi kuopiolaisjoukkueen upeaan temppuun

2:56 KalPa-luotsi Petri Karjalainen nosti olennaisen huomion esiin puolivälieräsarjasta – Ilveksen tähdet saatiin hyytymään

– Jos mietitään tuota Liivikin jakamaa huomiota, tuo on täysin mahdollinen skenaario, kun Antti Pennanen on päävalmentajana. Noilla hetkillä katseet kääntyvät päävalmentajan suuntaan. Tuo oli hyvä kuvastus koko Ilveksestä. Toinen oli se, kun he (Ilveksen valmentajat) eivät edes kätelleet KalPaa, Sihvonen jatkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sihvonen viittaa perjantain pelin jälkeisiin tapahtumiin. MTV:n lähetyksessä näkyi, kuinka yksikään Ilveksen valmentaja ei astellut jäälle kättelemään KalPan pelaajia tai kuopiolaisjoukkueen jäseniä.

2:41 Erikoinen näky jäällä: Ilves-valmennus ei kätellyt KalPaa

– Härski temppu, Sihvonen puuskahtaa häkeltyneenä Pennasen ja tämän apureiden ratkaisusta.

– Tuo oli Pennaselta henkilökohtainen sulaminen jo toisena keväänä putkeen. Muut voivat puhua muista syistä, mutta tämä oli yksiselitteisesti Antti Pennasen epäonnistuminen ja Pennasen vika, mitä Ilvekselle kävi. Kaiken kukkuraksi hän on neuvonut muita, että Suomessa ollaan liian valmentajakeskeisiä ja että pitää olla psykologeja sun muita. Hän on puhunut siitä, että ihminen edellä pitää mennä. Sitten hän toimii täysin päinvastaisesti. Tiedän, että Ilveksessä lähes vihattiin Pennasen ylimielistä käytöstä. Hänen toimintansa on aiheuttanut vihaa myös meritoituneimmissa valmentajissa, kun hän on alkanut linjaamaan valmentajuutta uudelleen. Sanon sen, että kaikkea voi kusettaa, mutta ei peliä, Sihvonen murahtaa.

– Pennanen luiskahti jo Nuorissa Leijonissa valevalmentamisen puolelle. Viime kaudella hän yritti peluuttaa pystysuunnan jääkiekkoa, mikä soti täysin sitä vastaan, mitä Liigassa pelattiin. Nyt Ilves ei muistuttanut lainkaan sitä, mitä he olivat vielä runkosarjassa, Sihvonen lisää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Huoli

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ilveksen romahduksen irvokkuutta lisää entisestään se, että Suomen jääkiekkoliitto nimitti Pennasen Leijonien uudeksi päävalmentajaksi. Hän seuraa tulevassa tehtävässään Jukka Jalosta, joka jättää maajoukkueen tämän kevään jälkeen.

Sihvonen ei voi kuin hämmästellä liiton ratkaisua.

– Leijoniin ei ole valittu koskaan päävalmentajaa näin heppoisin perustein. Yksi suonenvetomestaruus HPK:ssa ja hänet valittiin sillä nojalla, että hän on ”vakuuttanut pelin valmentajana”. Nyt hän on hylännyt pelin ja siirtynyt vain polttelemaan suitsukkeita, Sihvonen tylyttää, jakaen perään varoittavia sanoja:

– Olen todella huolissani siitä, millaisiin käsiin Leijonat on nyt annettu. Epävarmoihin, vapiseviin käsiin. Minun johtopäätökseni on se, että Antti Pennanen on lopettanut valmentamisen. Hän ei tehnyt sitä Ilveksessä, aikooko hän tehdä sitä Leijonissa? Jos miettii viime ja tätä kautta, niin mikä Pennasen pelikirja oikein on? En minä tiedä. Onko hänellä itselläkään siitä tietoa? Sihvonen kyselee.

2:26 Ilves-päävalmentaja Antti Pennanen: "Valtava pettymys, saattoi olla viimeinen peli SM-liigassa"

Sihvosen mukaan Pennasen pitää korjata kurssiaan ennen kuin hän alkaa operoida Leijonissa. Tämän lisäksi Sihvonen painottaa sitä, miten Pennasen apuvalmentajat Jussi Tapola ja Mikko Manner voivat pelastaa Leijonat pahimmilta uhkakuvilta pitämällä huolen pelistä.