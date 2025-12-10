Poliisi ei ota vielä epäiltyjen lukumäärään kantaa, mutta kertoo niitä olevan useita.
Helsingin Konalan yksityisasunnossa epäilty tapon uhri ja epäilty tapon yrityksen uhri ovat molemmat yli 40-vuotiaita miehiä.
Kolsarintiellä Helsingissä ammuttiin tiistaina 9. joulukuuta kaksi laukausta, joista toinen osui kuolettavasti uhriin ja toinen haavoitti toista uhria.
Haavoittunut uhri on päässyt pois sairaalasta, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm.
Lindholm kertoo, että uhrit tunsivat toisensa, mutta heidän suhteensa epäiltyihin on vielä epäselvä.
Myös epäiltyjen keskinäisiä yhteyksiä selvitetään edelleen.
Kenen asunto?
Poliisi sai tehtävän tapahtumapaikalle tiistaina hieman ennen kello 5 aamulla.
Lindholm kertoo, että ampuminen oli nopea tilanne, mutta ampumista edeltävät yön ajan tapahtumat, jotka johtivat ampumiseen, ovat vielä selvityksessä.
Tapahtumapaikkana toiminut asunto ei ollut tutkinnanjohtajan mukaan kummankaan uhrin asunto.
Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko asunnon asukas epäiltyjen joukossa.