Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko asunnon asukas epäiltyjen joukossa.

Tapahtumapaikkana toiminut asunto ei ollut tutkinnanjohtajan mukaan kummankaan uhrin asunto.

Lindholm kertoo, että ampuminen oli nopea tilanne, mutta ampumista edeltävät yön ajan tapahtumat, jotka johtivat ampumiseen, ovat vielä selvityksessä.

Poliisi sai tehtävän tapahtumapaikalle tiistaina hieman ennen kello 5 aamulla.

Lindholm kertoo, että uhrit tunsivat toisensa, mutta heidän suhteensa epäiltyihin on vielä epäselvä.

Kolsarintiellä Helsingissä ammuttiin tiistaina 9. joulukuuta kaksi laukausta, joista toinen osui kuolettavasti uhriin ja toinen haavoitti toista uhria.

Helsingin Konalan yksityisasunnossa epäilty tapon uhri ja epäilty tapon yrityksen uhri ovat molemmat yli 40-vuotiaita miehiä.

Poliisi ei ota vielä epäiltyjen lukumäärään kantaa, mutta kertoo niitä olevan useita.

Tapahtumapaikkana toiminut asunto ei ollut tutkinnanjohtajan mukaan kummankaan uhrin asunto. Mutta ei kerro, onko asunnon asukas epäiltyjen joukossa.

Tapahtumapaikkana toiminut asunto ei ollut tutkinnanjohtajan mukaan kummankaan uhrin asunto. Mutta ei kerro, onko asunnon asukas epäiltyjen joukossa.

Helsingin Konalassa ammuttiin yksi ja haavoitettiin toista – epäillyt pakenivat Vantaalle

Helsingin Konalassa ammuttiin yksi ja haavoitettiin toista – epäillyt pakenivat Vantaalle

Epäillyt pakenivat paikalta ampumisen jälkeen.

Kolmen kilometrin takaa-ajo

Poliisin mukaan epäillyt pakenivat paikalta autolla ampumisen jälkeen.

– Autokunta lähti (pois tapahtumapaikalta) heti ampumisen jälkeen, Lindholm kertoo.

Heidät otettiin kiinni lyhyen, reilun kolmen kilometrin, takaa-ajon jälkeen Vantaan puolelta.

Tutkinnanjohtaja Lindholm ei ota kantaa epäiltyjen määrään, mutta kertoo että epäiltyjen joukossa on sekä miehiä että naisia.

– Kaikkia epäillään vielä tässä vaiheessa samalla rikosnimikkeellä, hän kertoo.