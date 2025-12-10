Tuomion mukaan mies löi naista kasvoihin ainakin kahdesti ja veti autoon, mikä aiheutti naiselle kipua. Oikeus tuomitsi miehen 60 päiväsakkoon.

Mies kertoi kuulusteluissa, että, että hän olisi halunnut lähteä ravintolasta jo pois, mutta nainen taas ei. Mies yritti ohjata ja kantaa tätä autoon. Mies sanoi, että nainen oli juonut tuona iltana paljon.

Pahoinpitely tapahtui Savonlinnassa toukokuussa 2023 ravintolassa. Pöytäkirjan mukaan molemmat olivat olleet tapahtumahetkellä päihtyneitä. Tuolloin pariskunta oli seurustellut noin 3 vuoden ajan, mutta he eivät asuneet yhdessä.

Asia selviää poliisin kuulustelupöytäkirjasta vuodelta 2023, jolloin käsiteltiin naisen ja miehen, nyt Savonlinnan neljästä taposta vangitun, pahoinpitelysyytettä.

Miehen epäillään tappaneen puolisonsa ja kolme lastaan itsenäisyyspäivänä. Talo, jossa naiset ja lapset asuivat, paloi itsenäisyyspäivänä.

Hänen mukaansa aiemmat lukuisat pahoinpitelyt tapahtuivat ennen kuin lapset syntyivät ja kun nuorimmat lapset olivat vain muutaman kuukauden ikäisiä.

– (Nimi) ei ymmärrä, että hän on tehnyt väärin, ja tämän takia koen, että suhteen jatkaminen ei auta, vaan elämä jatkuu kummankin osalta erillään.