Perheellä oli myös lastensuojelun asiakkuus vuonna 2023.
Savonlinnassa itsenäisyyspäivänä kuollut nuori nainen harkitsi jo vuonna 2023 lähestymiskiellon hakemista lastensa isää kohtaan. Tuolloin kaksoispojat olivat 11 kuukauden ikäisiä.
Asia selviää poliisin kuulustelupöytäkirjasta vuodelta 2023, jolloin käsiteltiin naisen ja miehen, nyt Savonlinnan neljästä taposta vangitun, pahoinpitelysyytettä.
Miehen epäillään tappaneen naisen ja heidän kolme lastaan itsenäisyyspäivänä.
Mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä teosta Etelä-Savon käräjäoikeudessa 10. joulukuuta.
Pahoinpitely tapahtui Savonlinnassa toukokuussa 2023 ravintolassa. Pöytäkirjan mukaan molemmat olivat olleet tapahtumahetkellä päihtyneitä. Tuolloin pariskunta oli seurustellut noin 3 vuoden ajan, mutta he eivät asuneet yhdessä.
Mies kertoi kuulusteluissa, että, että hän olisi halunnut lähteä ravintolasta jo pois, mutta nainen taas ei. Mies yritti ohjata ja kantaa tätä autoon. Mies sanoi, että nainen oli juonut tuona iltana paljon.
Tuomion mukaan mies löi naista kasvoihin ainakin kahdesti ja veti autoon, mikä aiheutti naiselle kipua. Oikeus tuomitsi miehen 60 päiväsakkoon.