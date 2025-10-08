Näytelmää on valmisteltu yhteistyössä Aleksi Lysanderin kanssa ennen hänen kuolemaansa.

Ukrainassa viime vuonna kaatuneen suomalaisen vapaaehtoistaistelijan Aleksi Lysanderin tarina nähdään tänä syksynä Helsingin kaupunginteatterin lavalla.

Aleksi Suomesta -näytelmä pyrkii olemaan mahdollisimman rehellinen kuvaus sodan jäljistä.

– Sotilaat eivät puhu. Tai jos puhuvat, niin he eivät kerro kaikkea. On aiheita, johon ei yleensä mennä. Tänään sinne mennään. Tämä oli Samuli Aleksi Lysanderin toive, kuuluvat esityksen ensimmäiset repliikit.

Sodan jäljet kulkevat pitkän matkan

Yksinäisyyttä, erillisyyden kokemusta muista ihmisistä, jopa läheisistä. Näin sodan vaikutuksia ihmiseen kuvailee psykologian professori Kirsi Peltonen.

Sodan jättämät traumat kulkeutuvat eteenpäin jopa neljä sukupolvea ja oireilevat monella eri tavalla.

– Joillakin on niitä pysyviä pelon tai uhan tuntemuksia, myös kehollisia reaktioita siihen liittyen, Peltonen sanoo.

Tutkimuksien mukaan sotatraumat voivat periytyä sukupolvelta toiselle sukusolujen välityksellä ja näkyä esimerkiksi ylipainona, metabolisena sairautena ja ahdistuksena.

Vaikeiden asioiden käsittelyyn on Peltosen mukaan monta eri tapaa ja teemojen käsittely taiteen kautta on hänen mielestään tärkeää.

– Eri ihmiset ottavat vastaan eri asioita ja ilmiöitä eri tavalla. Jotkut kaipaavat tietoa, faktaa, toiset pystyvät ymmärtämään asioita enemmän esittävän taiteen kautta, Peltonen huomauttaa.

Kaksi näyttelijää

Ohjaaja Tuomas Rinta-Panttilan mukaan sodan jäljet ansaitsevat tulla kuulluksi. Tämä oli myös Lysanderin toive. Näytelmää valmisteltiin yhteistyössä Lysanderin kanssa.

– Sotilas traumatisoi keskimäärin viisi ihmistä ympärillään. Meidän pitäisi ainakin ymmärtää, mitä niille ihmisille on tapahtunut rintamalla, ja minkä he tuovat mukanaan meidän yhteiskuntaamme, Rinta-Panttila sanoo.

Aleksi Lysanderin tarinan kertovat yleisölle kaksi näyttelijää. Toinen heistä on kokija ja toinen toimii ikään kuin tulkkina kokevan Aleksin ja yleisön välillä.

Vastuu Lysanderin elämäntarinan välittämisestä eteenpäin on suuri.

– Isoltahan se tuntuu. Nämä ovat tosi tärkeitä aiheita, näyttelijä Eetu Känkänen kuvailee tunteitaan Lysanderin tarinan kertomiseen.

Sodan lisäksi näytelmässä käsitellään isoja teemoja, kuten yksinäisyyttä, kiusaamista, rasismia ja rakkautta. Se on tositarina, jossa kerrotaan Lysanderin matka Oulun maatilalta muukalaislegioonaan, Afganistaniin Afrikkaan ja lopulta Ukrainaan, jossa hän menehtyi vuonna 2024.

– Mihin se johtaa silloin, kun sinä et löydä mitään muuta yhteisöä, mutta sitten sinä pääset johonkin paikkaan, missä sinulla on yhtäkkiä sellainen olo, että täällä mut hyväksytään, just sellaisena kuin olen, näyttelijä Roderick Kabanga kuvailee Lysanderin kulkemaa polkua.

Näytelmä on Ari-Pekka Lahden sovitus Tuomas Kyrön samannimisestä kirjasta. Aleksi Suomesta saa ensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterissa 9. lokakuuta.

