Svedberg kuoli itsenäisyyspäivänä.
Svenska Teaternin entinen johtaja Lars Svedberg on kuollut 80-vuotiaana. Svenska Teatern kertoo asiasta tiedotteessaan.
Vuonna 1945 syntynyt Svedberg kuoli tiedotteen mukaan itsenäisyyspäivänä, lauantaina 6. joulukuuta.
– Lars Svedberg omisti elämänsä suomalaiselle teatterille, niin esiintyvänä taiteilijana kuin usean teatterin johtajana, tiedotteessa sanotaan.
Svedberg johti Svenska Teaternia vuosina 1996–2002. Svedberg valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 1966. Hän on tehnyt monipuolisen uran näyttelijänä, ohjaajana ja johtajana.
Hän työskenteli myös muun muassa Suomen kansallisteatterin apulaisohjaajana vuosina 1989–1996.
Tiedotteen mukaan hänellä oli suuri vaikutus Svenska Teaternin toimintaan vuosinaan johtajana.
– Ajatukseni ovat hänen perheessään. Useat meistä kaipaavat Lassea, teatterin nykyinen johtaja Joachim Thibblin sanoo tiedotteessa.
Svedberg oli naimisissa Aila Svedbergin kanssa.