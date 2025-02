Helena Ahti-Hallberg löysi intohimonsa jo pikkutyttönä: "Se oli minulle rakkautta ensisilmäyksellä"

Helena Ahti-Hallberg ja hänen poikansa Emil Hallberg työskentelevät yhdessä Tanssien Tähtiin Show -kiertueen parissa.

Tanssijat Helena Ahti-Hallberg ja Emil Hallberg vierailivat Huomenta Suomen haastattelussa perjantaina 28. helmikuuta ensi-iltansa saavan Tanssien Tähtiin Show -kiertueen tiimoilta.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuomarina tunnettu Helena muisteli haastattelussa hetkeä, kun löysi tanssista oman intohimonsa.

– Pääsin 6-vuotiaana tai vähän vanhempana katsomaan tanssikilpailuja ja sanoin saman tien äidilleni, että tämä on se juttu, tätä minä haluan tehdä. Se oli minulle rakkautta ensisilmäyksellä, hän kertoi.

Helenan mukaan kilpatanssi hurmasi hänet pikkutyttönä välittömästi.

– Sitten lähdettiin tanssitunneille ja sitä kautta pääsin lajiin sisään. Lähdin kisaamaan ensin kotimaassa ja sitten ulkomailla. Tanssi on kuljettanut minut tähän asti. Kun mietin, mitä tanssin saralla ei ole vielä tullut tehtyä, niin se vetää aika hiljaiseksi. En tiedä. Aika paljon on tullut tehtyä. Jokainen kokemus on ollut kauhean rikastuttava, hän kertoi.

Helena Ahti-Hallberg tunnetaan TTK-tuomarina.Tomi Natri /All Over Press

Nyt Helena ei kuitenkaan enää kertomansa mukaan haikaile itse esiintymislavoille.

– Kyllä se aika on minun osaltani ohi.

Helenan poika Emil puolestaan kertoi, että hänen ensikosketuksensa tanssiin tapahtui luultavasti jo ennen hänen syntymäänsä.

– Olen siellä vatsassa joraillut menemään, hän nauroi.

Tanssien Tähtiin

Helena Ahti-Hallberg on Tanssien Tähtiin Show'n tuotantoyhtiön Elevent Groupin toimitusjohtaja ja vastaa myös esityksen puvustuksesta.

Emil Hallberg puolestaan tähdittää Tanssien Tähtiin Show'ta yhdessä kollegoidensa Liisa Setälän, Claudia Ketosen, Jutta Heleniuksen, Kastanja Rauhalan, Kia Lehmuskosken, Marius Toperczer-Muresanin, Mikko Matikan, Sami Heleniuksen ja Valtteri Palinin kanssa.

Tänä keväänä Suomen esiintymislavat valloittava Tanssien Tähtiin Show on historian kolmas. Emil kuvaili tämän kevään show'ta hienoksi. Se myös eroaa hänen mukaansa aiemmista Tanssien Tähtiin -esityksistä.

– Tällä kertaa tarina on helpommin luettavissa. Siinä ei ole niin paljon tulkinnanvaraa kuin aiemmin on ollut. Me kaikki koreografit, ohjaaja ja ehkä jopa puvustus olemme koettaneet panostaa siihen, että se on helposti luettava ja seurattava, hän kertoi.

Helena kertoi, että esitystä alettiin suunnitella jo noin vuosi sitten. Hänen mukaansa esityksessä käydään läpi yksi kokonainen viikonloppu kaupungin sykkeessä.

– Meillä on mieletön ohjaaja Sari Siikander, joka on luonut käsikirjoitusta. Puhutaan kaupungin sykkeestä, herätään aamulla aamuruuhkaan, käydään toimistolla ja matkataan bussilla takaisin kotiin. Sitten tulee afterworkit, rakkaiden muisteloa ja yöllä painajaisia, Helena kertoi.

– Minusta on ihanaa, miten liikekielellä ja puvustuksella voidaan luoda kertomus, hän jatkoi.

