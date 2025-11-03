Ylöjärven Kurussa tapahtui keväällä 2020 henkirikos, joka on edelleen mysteeri. Uhri oli noin kuusikymppinen mies, joka puukotettiin kuoliaaksi lukuisilla teräaseen iskuilla. Käräjäoikeus tuomitsi miehen naisystävän elinkautiseen vankeuteen murhasta, mutta hovioikeus kumosi tuomion ja vapautti naisen.

Henkirikos paljastui poliisille, kun vuokraisäntä oli mennyt 13. maaliskuuta 2020 asunnolle selvittämään, miksi vuokria ei ole maksettu eikä vuokralaista saa kiinni. Vuokralainen löytyi kuolleena sisältä asunnosta.

Uhrin vammat paljastivat heti, että kyse ei ollut luonnollisesta kuolemasta, vaan henkirikoksesta. Tekovälineeksi arveltiin teräasetta. Selvää oli sekin, että mies oli ollut kuolleena jo pitkään.

– Tutkinnan edetessä kävi selväksi, että vainajan naisystävä oli poistunut asunnosta 13.3, eli noin kuukautta aikaisemmin. Tämä myös tuomioistuinkäsittelyssä todettiin miehen kuolinpäiväksi. Poliisi joutui lähtemään tähän tutkintaan kuukauden jälkijunassa ja se tuo aina omat haasteensa tutkintaan, rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Naisystävää epäiltiin

Jo tutkinnan alkuvaiheessa poliisi alkoi epäillä miehen naisystävää henkirikoksesta.

Palapeliä kasattiin tapahtumapaikkatutkinnalla, näytteiden ottamisella ja selvittämällä vainajan ja epäillyn lähipiiriä sekä tuttavia.

Tekoa tutkittiin tappona, mutta syyttäjä nosti myöhemmin syytteen murhasta.

– Kävi selväksi, että varsinaista ketään muuta epäiltyä kuin tämä nainen ei ollut. Tosin hän kiisti, mutta joka tapauksessa ketään muuta varteenotettavaa tekijää ei löytynyt, Nieminen sanoo.

Ei muita epäiltyjä

Ketään muita epäiltyjä kuin naisystävä ei tutkinnan aikana ollut. Avovaimo ei myöskään osannut antaa poliisille mitään arviota siitä, kuka olisi voinut surmata hänen puolisonsa. Miehellä ei ollut vihamiehiä eikä häntä kohtaan ollut esitetty mitään uhkauksia.

– Poliisin tutkinnassa ei löytynyt mitään viitteitä siitä, että paikalla olisi ollut ulkopuolisia henkilöitä. Kukaan ei ole nähnyt ketään, kenenkään dna:ta tai mitään muita näytteitä ei ole siihen suuntaan, että asunnossa olisi ollut ketään muita henkilöitä, Nieminen kertoo.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi avopuolison murhasta ja pahoinpitelystä elinkautiseen vankeuteen heinäkuussa 2020.

Nainen valitti tuomiosta hoviin ja kaikki kääntyi päälaelleen. Hovioikeus hylkäsi syytteen huhtikuussa 2021. Hovin mukaan naisen syyllisyyden tueksi oli käräjillä esitetty ainoastaan aihetodisteita.

Murha on yhä pimeänä.