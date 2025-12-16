Poliisi epäilee rikosten tapahtuneen kuluvan vuoden aikana, ja syyte on nostettava 26. helmikuuta mennessä.
Oulun poliisi epäilee Bike’s Patrullen -yhdistyksen toiminnassa mukana ollutta henkilöä yhdistyksen varojen väärinkäytöstä.
Henkilöä epäillään törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta, ja hänet on määrätty tutkintavankeuteen. Asiasta uutisoi Yle.
Kalevan mukaan Bike’s Patrullen -yhdistyksen perustajaa ja keulakuvaa Ilkka Pulkkista epäillään yhdistyksen varojen väärinkäytöstä.
Tuttu MTV:n dokumentista
Rikospaikan Pyörävarkaiden helvetti -dokumentissa oli keväällä aiheena pyörävarkaudet ja ohjelma kävi Oulussa selvittämässä polkupyörävarkauksia.