Tämä määrä alkoholia viikossa näkyy aivoissa

"Kohtuukäyttöön" voi liittyä aivohaittoja

Alkoholi on hermomyrkky, jonka tiedetään ennestään olevan haitallista aivoille. On arvioitu, että joka neljännellä alkoholin suurkuluttajalla on dementiaoireita, mutta myös tissuttelijoita on varoiteltu "kohtuukäytön" aivohaitoista.