SM-liigaseurojen toiminta sapettaa – "Joku maksaa niistä komposiittimailan ja teippirullan"

Jääkiekon SM-liigan seurojen pelaajapulassaan tekemät hankinnat Mestiksestä ovat aiheuttaneet uuden ongelman, kun kahden sarjaportaan välinen nousumahdollisuus on avautunut ja kilpailu kiristynyt.

SM-liigassa on nähty kuluvalla kaudella poikkeuksellisen paljon pelaajalainoja ja -siirtoja Mestis-seuroista. Tarvetta näille on ilmennyt useiden loukkaantumisten ja esimerkiksi nuorten MM-kisojen aiheuttamien poissaolojen paikkaamiseksi.

Asiassa kuultiin vahvoja mielipiteitä keskiviikkona Turussa, kun uuden päävalmentajansa Samuli Marjetan sopimuksesta tiedottaneen TUTO:n urheilujohtaja Pekka Virta avasi sanaisen arkkunsa.

– Oli pöyristyttävää huomata, eikä se ole pelkästään mikään TUTO:n ongelma, että Mestis-pelaajalla pitää olla Liiga-pykälä, Virta hämmästeli ensimmäisen Mestis-kautensa aikana tekemäänsä havaintoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monen pelaajan sopimukseen hivutettu pykälä jättää Mestis-seurat nuolemaan näppejään, jos tarjous Liiga-pestistä tupsahtaa pelaajan eteen. Vain helmikuun puolivälin siirtoraja suojaa alemman portaan seuroja sopimuspelaajiensa menetyksiltä kesken kauden.

– Murros on nyt vallallaan ympäri Suomea. Siellä on muutama muukin Mestis-seura herännyt, kun tulee kaksikymppisten kisat ja äijiä lähtee kisoihin, niin mistä saadaan pelaajat, ”aa, Mestiksestä”, Virta jatkoi.

TUTO:n kapteeni Jesse Vuorela on pelannut TPS:ssä jo 14 ottelua lainasopimuksella.Jaakko Stenroos/All Over Press

TUTO:n kapteeni Jesse Vuorelan lainapestiä naapuriseura TPS:ssä jatkettiin hiljattain. Myös joukkueen ykkösmaalivahti Emil Vuorio repäistiin Kiekko-Espooseen, kun liigaseurasta Petteri Rimpinen oli U20-maajoukkueen mukana Kanadassa ja Marcus Hellgren-Smed loukkaantui.

Mestiksen tähtinimiä vuotaa Liigaan

Mestiksen maalipörssin ykkönen Okko Kangasniemi siirtyi joulukuussa lainasopimuksella Kiekko-Vantaasta Ilvekseen. Tammikuussa hänen Mestis-sopimuksensa purettiin, kun siirto Sportiin tuli mahdolliseksi.

Kiekko-Vantaan puheenjohtaja Anssi Aura toteaa, ettei seura missään nimessä halua olla pelaajiensa urakehityksen esteenä. Hän kuitenkin toivoo asiassa yhteisten sääntöjen tarkastelua.

– Näitä pelisääntöjä pitäisi käydä koko jääkiekkoyhteisössä päivittämässä. Mihin Virtakin varmasti viittasi, niin Mestis-seurat ovat hyvin alisteisessa asemassa tälläkin saralla, Aura sanoo.

– Nyt eletään sellaista murroskautta, ja sarjajärjestelmien uudistukset ovat väistämättä edessä. Mestiksen ja Liigan välinen dynamiikka ei ole enää samanlainen kuin se on ollut.

Aura toimii Mestis-seurojen yhteisen Sarjaseurat ry:n varapuheenjohtajana. Asiasta ei kuitenkaan ole hänen mukaansa toistaiseksi puhuttu seurojen kesken.

Kärkipelaajiaan ovat SM-liigaan kauden mittaan menettäneet myös muun muassa IPK ja Ketterä. Menetykset voivat käydä seuroille välillisesti kalliiksi, sillä urheilullisen menestyksen romahdus tarkoittaisi samalla kevään lipputulojen jäämistä vähiin.

Puolustaja Hannes Häkkilä teki Mestiksessä IPK:lle 17 ottelussa 2+15=17 tehopistettä. Sportissa on syntynyt 12 ottelussa tehot 1+3.Matti Raivio/All Over Press

Iisalmesta SM-liigaan on karannut tällä kaudella kaksikin piste per peliä -tahdissa ollutta pelaajaa, hyökkääjä Henri Knuutinen TPS:ään ja puolustaja Hannes Häkkilä Sportiin. IPK:n toimitusjohtaja Jarmo Ylisipola näkee asiassa kuitenkin valoisan puolen.

– Se on minusta enemmänkin luonnollinen asia. Tässä kuitenkin halutaan viedä pelaajia eteenpäin. Ymmärrän sen, että kyllä se sillä hetkellä kirpaisee, kun kärkiäijä lähtee, mutta asioilla on aina kaksi puolta. Ainakin täällä meillä se on niin, että siitä otetaan sulka hattuun, Ylisipola toteaa.

"Hinnat ovat ihan naurettavia"

TUTO:n Pekka Virran mukaan myös pelaajista saatavat korvaukset ovat onnettomia.

– Ne hinnat ovat ihan naurettavia, mitä niistä maksetaan. Joku maksaa niistä komposiittimailan ja teippirullan vielä siihen kaupan päälle. Onhan se nyt tullut tiensä päähän tietenkin, Virta sanoi.

Virran mukaan kahden sarjaportaan välille karsintojen palauttamisen myötä auennut kilpailu on tehnyt asiasta varsin kriittisen.

– Siellä alkaa aika monessa seurassa olemaan jonkinnäköinen paniikki päällä, ja tällä kaudella on ollut enemmän kaikennäköisiä muutoksia kuin normaalisti. Ei kahteen kilpailevaan sarjaan voi pistää sellaisia pykäliä, että voit toisen joukkueen tyhjentää vaikka ennen karsintoja, Virta totesi.

TUTO:n puheenjohtaja Tuomas Haanpää tiedostaa ongelman, vaikka hänenkin mukaansa kapteeni Vuorelan pelit TPS-paidassa ovat pelaajalle itselleen hieno askel. Käynnissä on kuitenkin murrosvaihe, jossa kaikki pyrkivät nyt suojaamaan etunsa jatkoa ajatellen.

– En usko, että enää tullaan näkemään vastaavanlaista määrää liigaoptioita Mestis-pelaajilla, Haanpää sanoo.

– Siihen ei ehkä ole aikaisempina vuosina kiinnitetty niin paljon huomiota. Jos sinulla on kymmenen pelaajaa, joilla on Liiga-optio, niin riski siitä, että sinulta lähtee viisi menemään, on ollut aika pieni. Nyt se tilanne on kuitenkin muuttunut.

Myös TUTO-pomo Haanpää toivoo Jääkiekkoliitolta, SM-liigalta ja Pelaajayhdistykseltä yhteisiä pelisääntöjä tilanteen korjaamiseksi.