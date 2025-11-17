Vappu Pimiälle järjestettiin TTK-lähetyksessä yllätys. Ernest Lawson kertoo jännittäneensä yllätyksen onnistumista koko päivän.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tämän kauden lopuksi jättävälle Vappu Pimiälle järjestettiin koskettava yllätys TTK-lähetyksessä 16. marraskuuta. Hänen oman puheenvuoronsa jälkeen Pimiälle näytettiin videopätkä, johon oli koottu hänen parhaita palojaan TTK-vuosien varrelta, ja muun muassa hänen aviomiehensä Teemu Huuhtanen puhui vaimolleen insertillä.

Juontajapari Ernest Lawson kertoi MTV Uutisille lähetyksen jälkeen jännittäneensä yllätystä ja sen onnistumista koko päivän.

– Oli tämä aikamoista vuoristorataa. Tässä vielä oman jännityksensä tähän iltaan toi Vapun yllättäminen. Olin koko illan tosi jännittyneenä, koska pelkäsin möläyttäväni sen liian aikaisin Vapulle. Hän ei tosiaan tiennyt tästä yhtään mitään. Olen tosi onnellinen, että yllätys onnistui ja saimme vielä hänen aviomiehensä mukaan tähän, Lawson sanoi TTK-lähetyksen jälkeen.

Tässä on TTK-finaalikolmikko vuosimallia 2025.MTV / Katja Tamminen

Hän myöntää, että vaikka on jo pidemmän aikaa tiennyt Vappu Pimiän päätöksestä jättää TTK tämän kauden jälkeen, ei hän ole osannut valmistautua asiaan vielä millään tavalla.

– Voisi kuvitella, että olen prosessoinut asiaa, mutta todellisuudessa en ole. Tämän ohjelman tekemiseen jotenkin uppoutuu joka syksy ihan täysillä, että elää täysin siinä hetkessä. En osaa ajatella vielä vuoden päähän asioita. Osaan ajatella asioita ensi sunnuntaihin asti, Lawson kertoo.

4:39 Katso tästä Ernest Lawsonin koko haastattelu!