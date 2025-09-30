Manchester United on voittanut tällä kaudella vain kaksi ottelua seitsemästä. Valtavan paineen alla oleva päävalmentaja Ruben Amorim on sorkkinut puolustuslinjaa kesken ottelun kauden jokaisessa pelissä, mikä on hyvin poikkeuksellista.

Manchester United kärsi viikonloppuna 1–3-tappion Brentfordille ja valahti Valioliigassa sijalle 14. Portugalilaisvalmentaja Amorim ei ole saanut joukkueen peliä kuntoon kovasta yrityksestä huolimatta. Vaikuttaa jopa siltä, että yritystä vaikuttaa miehistön pelaamiseen on liikaa, sillä hän on muuttanut puolustuslinjansa ryhmitystä kauden jokaisessa pelissä.

The Sunin mukaan Amorim on rikkonut toimillaan jalkapallon kirjoittamatonta sääntöä, kun hän tehnyt pelaajamuutoksia keskuspuolustajiinsa kesken ottelun.

Viikonlopun tappiollisessa Brentford-ottelussa keskuspuolustajina kävivät pyörähtämässä Harry Maguire, Matthijs De Ligt, Leny Yoro ja Diogo Dalot. Kun ManU tippui sensaatiomaisesti Liigacupista Englannin nelostasolla pelaavalle Grimsby Townille alakerran linjassa käväisi viisi pelaajaa.

The Sunin mukaan puolustusta ei vaihdeta kesken pelin, ellei siihen ole pakottavaa tarvetta.

Amorimin muutkin peluutusvalinnat ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Ex-United-puolustaja Gary Neville ihmetteli Mason Mountin peluuttamista laitapuolustajana.

– Ei häntä voi peluuttaa tuolla. En voi katsoa jalkapallojoukkuetta, jossa Mason Mount on laitapuolustaja. On täysin naurettavaa laittaa hänet tuolle pelipaikalle, Neville kommentoi.