Paineet Manchester Unitedin päävalmentajan Ruben Amorimin hartioilla kasvoivat entisestään, kun Brentford nappasi manchesteriläisjätistä 3–1-kotivoiton jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Manchester United ei ole pystynyt Valioliigassa kahteen perättäiseen voittoon Amorimin noin kymmenen kuukautta kestäneen pestin aikana.

Epätasaisuudelle ei näytä tulevan loppua, sillä edellisessä ottelussaan United kaatoi Chelsean ja nyt se hävisi Brentfordille melko vaisun esityksen päätteeksi. Chelsean lisäksi United on pystynyt kaatamaan tämän kauden Valioliigassa Burnleyn.

Kotijoukkueen ykköshahmo oli Igor Thiago, joka viimeisteli kahdesti. Thiago laukoi pallon kahdeksannella peliminuutilla ylänurkkaan, ja 20. minuutilla hän pani irtopallon verkon perukoille.

Benjamin Sesko kavensi vielä avauspuoliajalla, mutta se jäi vieraille lopulta laihaksi lohduksi. Toisella puoliajalla Brentfordin Caoimhin Kelleher torjui Bruno Fernandesin rangaistuspotkun. Mathias Jensen laukoi lisäajalla ottelun päätösnumerot.

Keskiviivan alapuolella majaileva Manchester United on kerännyt kuudesta liigapelistään seitsemän pistettä. Myös Brentfordilla on koossa seitsemän pistettä.

