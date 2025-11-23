Arsenal kasvatti sarjajohtonsa Valioliigassa takaisin kuuteen pisteeseen voittamalla Pohjois-Lontoon derbyssä Tottenhamin 4–1.

Tykkimiehet otti kotikentällään komennon ensimmäisen puoliajan lopulla Leandro Trossardin ja Eberechi Ezen onnistuttua maalinteossa viiden minuutin välein.

Eze viimeisteli isäntien kolmannen heti tauon jälkeen, ja peli näytti selvältä.

Kymmenisen minuuttia myöhemmin nähtiin kuitenkin päivän oivaltavin osuma. Tottenham riisti Arsenalilta pallon keskiympyrässä, ja brassitähti Richarlison yllätti kaukana maaliltaan olleen Arsenal-vahti David Rayan nopeasti lähteneellä roikkulaukauksella.

Tämän lähemmäs vieraat eivät kuitenkaan päässeet, ja loppulukemat viimeisteli vartti ennen loppua Eze, joka täydensi samalla hattutemppunsa.

Arsenal on pelannut nyt 14 ottelua ilman tappiota kaikissa kilpailuissa. Joukkueella on syys-, loka- ja marraskuulta koossa 12 voittoa ja kaksi tasapeliä.