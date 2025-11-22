Valioliiga-jätti Liverpool koki tylyn 0–3-kotitappion Nottingham Forestille.
Liverpool sai kylmää vettä niskaansa reilun puolen tunnin pelin jälkeen, kun Nottingham-puolustaja Murillo vei vierailijat johtoon kulmapotkun jälkitilanteesta.
Tovia myöhemmin Igor Jesus iski pallon Liverpoolin verkkoon, mutta osuma hylättiin käsivirheen vuoksi.
Taukokaan ei auttanut Liverpoolia saamaan peliään raiteilleen. Nicolo Savona kasvatti Nottinghamin johdon kahteen, kun toista puolaikaa oli pelattu vain 38 sekuntia.
Liverpoolin kannalta painajaismainen ilta sai synkän kruununsa 78. peliminuutilla, kun Morgan Gibbs-White viimeisteli loppulukemiksi 3–0.
Liverpoolin loppusyksy on ollut suorastaan surkea. Nottingham-tappio oli joukkueelle jo kuudes seitsemään edelliseen Valioliiga-otteluun. Liverpool on valahtanut kehnon vireensä myötä sarjataulukossa jo 11:nneksi.