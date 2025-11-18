Arsenalin tähtipuolustaja Gabriel Magalhaes loukkaantui Brasilian maaottelussa viikonloppuna.
Gabriel joutui jättämään Senegalia vastaan pelatun ottelun kesken lauantaina reisivamman vuoksi.
BBC:n mukaan Gabriel on ensimmäisten arvioiden mukaan vähintään neljä viikkoa sivussa, mutta pahimmillaan sairausloma voi venyä aina tammikuun puolelle asti.
Brassitopparin on määrä käydä lähipäivinä vielä jatkotutkimuksissa.
27-vuotias Gabriel on ollut jo vuosia Arsenalin kantavia voimia. Tällä kaudella hän on pelannut 11 ottelua Valioliigassa ja onnistunut kerran maalinteossa.
Arsenal jatkaa kauttaan sunnuntaina, kun se kohtaa Pohjois-Lontoon paikallistaistossa verivihollisensa Tottenhamin.