Tämä Euroopan kytevä konflikti on jäänyt monelta huomaamatta – Aaltola: "Venäjällä on siellä näppinsä pelissä"

Ukrainan ja Israelin sotien lisäksi maailmassa on meneillään monia muita sotia. Näiden lisäksi meneillään on myös konflikteja, joiden pelätään muuttuvan aseellisiksi taisteluiksi. Riski aseellisille konflikteille on kasvanut muun muassa Kosovossa, jossa viimeisimmät väkivaltaisuudet ryöpsähtivät vain muutama viikko sitten.