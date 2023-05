Z-symbolit vilahtelevat Kosovossa: Venäjä seuraa tyytyväisenä tapahtumia, jotka voivat näyttäytyä EU:n epäonnistumisena

Kosovo on pääasiassa albaanien asuttama maa, mutta maan serbivähemmistöön kuuluvat ovat pysyneet pääosin uskollisina Serbialle – erityisesti Kosovon pohjoisosassa, jossa serbit ovat enemmistönä.

Kahnauksia on ollut ennenkin, mutta ainakin toistaiseksi niihin on aina löydetty jokin ratkaisu, vaikka se ei kumpaakaan osapuolta täysin tyydyttäisi, sanoo Ulkopoliittisten instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala .

Kosovo ja Serbia ovat molemmat sitoutuneet EU:n välittämässä rauhanprosessissa serbikuntien perustamiseen, mikä antaisi enemmän oikeuksia Kosovon serbivähemmistölle. Mutta Kosovo ei kuitenkaan ole toistaiseksi suostunut niitä perustamaan, minkä takia serbivähemmistö on boikotoinut paikallisvaaleja.

Z-symbolit vilahtelivat Kosovossa

Myös EU vaatii osapuolia rauhoittamaan tilanteen välittömästi ja ehdoitta. Rauhanvälittäjän asemassa toimivaa EU:ta on kritisoitu Serbian suosimisesta.

Venäjä on ollut perinteisesti Serbian liittolainen, ja vaikutusvallan lisääntyminen myös Kosovossa on huolestuttanut Eurooppaa.

Video: Rauhanvälittäjä EU:ta kritisoidaan Serbian suosimisesta – tästä on kyse

– Kehotamme länttä lopultakin lopettamaan vilpillisen propagandan ja lopettamaan epätoivoisten serbien syyttämisen välikohtauksista Kosovossa. He yrittävät puolustaa laillisia oikeuksiaan ja vapauttaan rauhanomaisesti ilman aseita, väitti Venäjän ulkoministeriö STT:n mukaan.

Viime päivien mielenosoituksissa on useaan kertaan vilahtanut Z-symboli, josta on muodostunut Venäjän hyökkäyssodan symboli Ukrainassa. Serbimielenosoittajien on nähty maalaavan symbolia esimerkiksi Nato-joukkojen ajoneuvoihin.