Venäjän romahdus lähestyy, vai lähestyykö? "Musertava enemmistö tukee Putinia – mitään kansannousua ei ole näköpiirissä"

– Hänen tarkoituksensa on kertoa, että tämä sotatilanne, jota edelleenkään Venäjällä ei sodaksi saa sanoa, on vaikea. Siellä kuolee venäläisiä sotilaita koko ajan ja että jotakin suurempaa on tulossa. Venäjä valmistelee isompia operaatioita lähitulevaisuudessa tai ensi vuoden puolella ja tällaiset lausunnot varmasti pohjustavat maaperää uudelle vaiheelle tässä sodassa.

Putinia tukee yhä "musertava enemmistö"

Himansen mukaan Putinin kannatus Venäjällä on edelleen suurta, samoin Ukrainan sodan. Tarkkoja tietoja on mahdotonta saada, mutta Himanen on varma, ettei minkäänlaista kansannousua oli näköpiirissä. Venäläisten yleisellä mielipiteellä on muutenkin Himasen mukaan vain hyvin vähän merkitystä Kremlin kannalta.