Serbiassa väläyteltiin patsasta Xi Jinpingille – näin Venäjä ja Kiina pyrkivät kuromaan umpeen valtatyhjiön Balkanilla

EU petti lupauksiaan alueen maille

– Pohjois-Makedonia ja Albania ovat täyttäneet ehdot jo vuosia sitten, mutta sitten EU-jäsenmaiden johdolla on haluttu muuttaa kriteereitä kesken koko prosessin, mikä on aiheuttanut osittain epäreilunkin tilanteen.

Nimimuutoksella ovet auki?

– Pohjois-Makedonialta neuvotteluiden avaaminen vaati lupauksen bulgarialaisen vähemmistön tunnustamisesta maan perustuslaissa. Tämä Ranskan ehdotus päätti Bulgarian blokin, mutta aiheutti myös paljon vastarintaa Pohjois-Makedoniassa. Se on koettu niin, että Bulgarian nationalismin annetaan vaikuttaa Pohjois-Makedonian jäsenyysprosessiin. Samalla se on ollut myös monelle EU:ta tukevalle viimeinen niitti, hän sanoo.

Venäjä esiintyy etenkin Serbian suojelijana

Samalla disinformaatio ja valeuutiset ovat kasvaneet alueella muun muassa Venäjän informaatiovaikuttamisen myötä, minkä on mahdollistanut osittain mediavapauksien heikkeneminen. Mediavapauksien heikentyminen on ollut erityisen näkyvää Montenegrossa ja Serbiassa.

Demokratia heikentynyt

– Se, minkä hän on onnistunut tekemään, on se, että hän on näyttänyt kansalaisille, että taloudellinen kasvu on mahdollista samalla kun demokratia heikentyy. Tämä on luonut mielikuvan, että ongelmista selviäisi ilman demokratiaa, mikä on tietenkin erittäin huolestuttavaa, Simic sanoo.