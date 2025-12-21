Viron pääsyyttäjän mukaan Tallinnan Ülemiste -kauppakeskuksessa eilen tapahtuneen räjähdyksen tekijäksi epäillään 60-vuotiasta miestä.

Viron suojelupoliisin pääjohtaja Margo Pallosonin mukaan Tallinnan Ülemiste -kauppakeskuksessa tapahtunut räjähdys oli tahallinen.

Viron yleisradio EER kertoo, että kauppakeskusräjähdyksestä epäilty 60-vuotias mies on pidätetty.

Syyttäjän mukaan epäilty asuu Tallinnassa, hän ei ole Viron kansalainen ja hänellä on rikosrekisteri.

Tämänhetkisten tietojen mukaan miehen motiivina oli aiheuttaa vahinkoa kauppakeskukselle.

– On syytä uskoa, että teon motiivina oli henkilökohtainen kosto, ja se johtui aiemmasta yhteydestä samaan kauppakeskukseen. Tarkoituksena oli aiheuttaa vahinkoa kauppakeskukselle, syyttäjä kertoo.

Syyttäjän mukaan räjähde oli kotitekoinen. Räjähdys tapahtui eilen kauppakeskuksessa olevassa roskalaatikossa. Lähellä ollut kauppakeskuksen työntekijä loukkaantui tilanteessa. Uhri joutui sairaalahoitoon, mutta hänen tilansa ei ole hengenvaarallinen.

Viron suojelupoliisin mukaan kauppakeskuksessa tapahtunutta räjähdystä tutkitaan yksittäistapauksena eikä maan turvallisuustasoa ole nostettu.