Poliisin mukaan räjähdys oli tapaturma.
Marraskuussa hotelli Joronjäljen pihalla Joroisissa tapahtuneessa räjähdyksessä kuolleet ihmiset on tunnistettu, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Räjähdyksessä kuoli 35-vuotias virolainen mies. Aiemmin poliisi on kertonut, että toinen kuolleista oli hieman yli 40-vuotias eteläsavolainen nainen.
Molemmat henkilöt menehtyivät räjähdyksessä saamiinsa vammoihin.
Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta, vaan se oli tapaturma,
Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että onnettomuuden aiheutti kaasupullojen räjähdys.