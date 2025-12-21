Virossa Tallinnassa kauppakeskuksessa sattuneeseen räjähdykseen ei liity maan suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhkaa.
Asiasta uutisoi sunnuntaina ainakin Viron yleisradioyhtiö ERR ja sanomalehti Postimees.
Tallinnassa sijaitsevassa Ülemisten kauppakeskuksessa räjähti lauantaina illalla roska-astia. Räjähdyksessä loukkaantui lähellä ollut kauppakeskuksen työntekijä, joka vietiin hoitoon.
Mediatietojen mukaan hänen tilansa ei ollut sunnuntaina kuitenkaan hengenvaarallinen.
Suojelupoliisin arvion mukaan roska-astian räjähdys oli yksittäistapaus eikä räjähdyksessä ollut mitään terrorismiin tai ääriajatteluun viittaavaa.
Suomessa asiasta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat.