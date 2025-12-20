Tallinnassa Ülemiste -kauppakeskuksessa on tapahtunut voimakas räjähdys.
Tallinnassa Ülemiste -kauppakeskuksessa on tapahtunut voimakas räjähdys. Viron yleisradio ERR kertoo, että ihmiset on evakuoitu kauppakeskuksesta.
Räjähdys tapahtui roskalaatikossa. Tämänhetkisten tietojen mukaan yksi roska-astian lähellä ollut henkilö on loukkaantunut räjähdyksessä. Hänet on kuljetettu sairaalaan.
Räjähdys tapahtui hieman ennen kello seitsemää illalla. Silminnäkijät kuvaavat räjähdystä voimakkaaksi.
Paikalla ovat poliisi, pelastushenkilöstö sekä pomminraivausasiantuntijoita.
Juttua päivitetty kello 20.14 tuoreimmilla tiedoilla.