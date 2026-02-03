Ruotsalaismiehet olivat 16- ja 19-vuotiaita, kun he heittivät käsikranaatteja Israelin suurlähetystöön vuonna 2024.

Kööpenhaminan käräjäoikeuden mukaan kaksi ruotsalaismiestä syyllistyi terrorismiin Israelin suurlähetystöä vastaan Tanskassa vuonna 2024.

Kukaan ei haavoittunut räjähdyksissä, mutta läheinen rakennus vaurioitui.

Miehet ovat nyt 18- ja 21-vuotiaita. Tekohetkellä he olivat 16- ja 19-vuotiaita.

Oikeudenkäynnin aikana miehet sanoivat, että heidät oli palkattu matkustamaan Kööpenhaminaan ja heittämään käsikranaatteja, kertoi uutistoimisto Ritzau.

Syyttäjä vaatii vähintään 12 vuoden vankeusrangaistusta 18-vuotiaalle ja vähintään 16 vuoden vankeutta 21-vuotiaalle. Oikeudessa tuomarit ja lautamiehet eivät päässeet yksimielisyyteen tuomiosta. Yksi tuomari ja kaksi lautamiestä olivat sitä mieltä, että miehiä ei olisi pitänyt tuomita terrorismirikoksesta.

Mahdollisista vankeustuomioista tai muista rangaistuksista on uutistoimisto TT:n mukaan määrä ilmoittaa tiistaina iltapäivällä.

– Kyse on yhdestä vakavimmista rikoksista, ja tämän pitäisi näkyä myös rangaistuksessa, sanoi syyttäjä Sören Harbo oikeudessa maanantaina.

Kranaatit räjähtivät lapsiperheen terassilla

Lokakuussa 2024 Israelin lähetystön suuntaan heitettiin kaksi käsikranaattia. Ne osuivat lähetystön lähellä sijaitsevan asuinrakennukseen ja räjähtivät tuolloin kotona olleen lapsiperheen terassilla.

Oikeus katsoi miesten syyllistyneen terroriteon lisäksi myös murhan yritykseen. Tämä johtuu siitä, että käsikranaatit heitettiin kotiin, jossa oli sekä lapsia että aikuisia.

18-vuotias mies sanoi, ettei hän tiennyt kohteena olleen Israelin suurlähetystö, mutta oikeus ei pitänyt selitystä uskottavana.

Oikeuden mukaan noin yhdeksän tuntia aiemmin mies oli ampunut laukauksia Israelin suurlähetystöön Tukholmassa.