Huimaa puhetta Kalle Rovanperästä: "Täysin koskematon"

Toyotan walesilaistähti Elfyn Evansin asetelmat rallin MM-sarjan piikkipaikalla vankistuivat viime viikonloppuna Kanariansaarten osakilpailussa.

Evans ajoi Kanarialla kolmanneksi ja on nyt kivunnut palkintokorokkeelle kaikissa kauden neljässä osakilpailussa. Evans ajoi voittoihin Ruotsissa ja Keniassa sekä oli Monte Carlossa toinen.

Vaikka MM-johto kasvoi nyt 43 pisteeseen, ei Evans ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen viikonlopun esitykseensä. Tiimikaveri Kalle Rovanperä voitti Kanarialla kaiken mahdollisen ja on nyt Evansin lähin uhkaaja MM-sarjassa.

– Ajat olivat aika tasaisia Sébastienin (Ogier) kanssa sunnuntaina. Siinä mielessä meni hyvin. Turhautumista koin ehkä siitä, että lähdin etsimään parannuksia autoon tosi alkuvaiheessa kisaa. Siinä vaiheessa eroa tuli liikaa, sillä en alun alkaen ollut kovin kaukana oikeista säädöistä. Joillain pätkillä hävisin liikaa ja tipuin heti taistelusta ulos, Evans selvitti.

Rovanperän suoritusta MM-sarjan kärkimies ei voinut kuin ihailla. Suomalaistähti tykitti 18 erikoiskokeelle 15 pohja-aikaa.

– Se oli uskomatonta. Hän oli täysin koskematon tänä viikonloppuna. Hänellä oli luontainen tyyli ajaa tätä autoa ja näitä renkaita. En sano, että se olisi helppoa, koska sen voisi kokea loukkauksena, mutta jotenkin se vain tuli Kallelta muita luonnollisemmin. Hänen vauhtinsa oli mieletöntä, Evans hehkutti.

Huippusuorituksellaan Rovanperän nousi MM-sarjassa kuudennelta sijalta kakkoseksi. Vaikka suomalaisen alkukausi oli tahmea, ei Evans ollut missään vaiheessa laskenut kaksinkertaista maailmanmestaria ulos tittelitaistosta.

– Ei hän missään nimessä ollut pelistä poissa missään vaiheessa. Hänen alkukautensa ei ehkä ollut odotettu, mutta ei häntä voi koskaan laskea pelistä pois.

Vaikka Evansilla on yhä muhkea johto MM-sarjassa, walesilainen halusi huomauttaa, että sarjassa on yhä kymmenen osakilpailua jäljellä. Vaikka palkintosija oli hyvä suoritus, on kaksi voittoa tuonut Evansille entistä enemmän itseluottamusta ja nälkää.

– Olemme vielä ihan alkuvaiheissa tätä sarjaa, joten ei tämä vielä paljoa merkkaa. Me hävisimme 15 pistettä tänä viikonloppuna, joten ei voi liian tyytyväinen olla, Evans mietti.

– Kun on podiumilla, niin aina haluaisi myös voittaa. Jos ei ole ollut palkintokorokkeella pitkään aikaa, niin se tuntuu hyvältä, mutta nyt se ei tunnu kovin ihmeelliseltä. Ihan kelpo viikonloppu tämä silti oli.

Rallin MM-sarja jatkuu reilun parin viikon päästä Portugalissa.