Kalle Rovanperä välitti nauraen juhannustoiveensa Suomeen

– En tiennyt, että "Seb" otti vain yhden varapyörän. Aamulla se oli vaihtoehto myös meille, silloin se olisi ollut ihan ok. Kyse oli siitä, kuinka suuren riskin on valmis ottamaan. Iltapäivällä minulle oli selvää, että otan kaksi varapyörää. Seb puski helvetin kovaa ja hän halusi ottaa vain yhden vararenkaan, Rovanperä hämmästeli.

– Taktiikka oli oma päätökseni, ei todellakaan tallin. Minulla oli sellainen fiilis, että kaksi ensimmäistä pätkää eivät ole kovinkaan rajussa kunnossa. Jos pysyy linjalla, se on tosi puhdas. Siinä voi kontrolloida rengasrikon riskiä. Tuntemukseni oli se, että otan vain yhden varapyörän ja ajan puhtaasti, Ogier kuvaili.

– Tarvittaessa olisin puskenut vähemmän. Tämä taktiikka toimi, ja olin erittäin tyytyväinen siitä. Voin sanoa, että viime aikoina minulla ei ole ollut kovinkaan paljon onnea renkaiden kanssa. Tänään meni onneksi hyvin, mutta huominen on iso päivä. Vielä on pitkä matka edessä.

– Ott on jo aika kaukana takana, ja Thierry on ulkona, joten siinä mielessä tilanne ei ole huono. Nyt on kuitenkin liian aikaista vielä miettiä taktiikoita. Yritämme varmasti pysyä voittotaistelussa mukana, mutta Seb puski tänään ihan hiton kovaa. Jos pysymme huomenna poissa ongelmista, olen tyytyväinen, Rovanperä summasi.