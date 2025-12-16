Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö Pikku-Koivu suljettiin tiistaina tilapäisesti hoidossa havaittujen puutteiden vuoksi.



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen mukaan yksikössä on tullut vastaan tilanteita, joissa lasten turvallisuus on vaarantunut. Hyvinvointialue on tehnyt tapauksista rikosilmoitukset poliisille, ja niistä on ilmoitettu aluehallintovirastoon.



Ongelmat havaittiin hyvinvointialueen oman laadunvalvonnan yhteydessä.



Hyvinvointialueen vammais- ja vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ei kommentoinut STT:lle tiistaina tarkemmin, mitä näissä tilanteissa on tarkalleen tapahtunut. Lahnalampi-Laitinen vetosi asiassa meneillään olevaan poliisitutkintaan.



STT ei tavoittanut tiistai-iltana poliisia kommentoimaan asiaa.



Pikku-Koivun asiakkaille järjestetään tilapäisen sulun aikana korvaavia palveluja. Hyvinvointialueen mukaan omaiset ovat tietoisia tilanteesta.



Pikku-Koivu on vammaisten lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa tilapäishoitoa 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yksikössä on paikkoja yhteensä kuudelle asiakkaalle.