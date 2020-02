Järjestöt onnistuivat miltei mahdottomassa tehtävässä: Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet tavoitettiin – "Kyllä se voi pelastaa henkiä"

– Pääsee itse neuvomaan ja pääsee tulemaan autetuksi. Iällä ja statuksella ei ole väliä siinä, kuinka tosissaan sinut otetaan. Ei tarvitse olla mitään ammattimaisia neuvoja, vaan nimenomaan sellaista omakohtaista kokemusta. Yleensä ne ovat tosi hyviä neuvoja, sanoo MIELI ry:n tiimipäällikkö Joosua Valkonen.



Ovatko nämä pojat sellaisia, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja jotka eivät hae muuta apua?

– Kyllä näin uskaltaisi sanoa. Moni heistä ei ehkä koe, että he tarvitsisivat apua, vaan he pyörivät siinä omassa elämässään. Mutta kun sitä katsotaan aikuisen tai ammattilaisen näkökulmasta, niin siellä on haasteita, kertoo MIELI ry:n verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen.



– Tämä on uusi aluevaltaus, jossa on onnistuttu mahdottomassa: tavoittamaan myös syrjäytymisvaarassa olevia poikia ja nuoria miehiä, kun yleensä tyttöjen ja naisten tavoittaminen on huomattavan paljon helpompaa kuin miesten, iloitsee MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.



"Hyvin monella taustalla on koulukiusaamista"



– Tämäntyyppinen alusta on kerännyt nyt niitä nuoria, jotka eivät koe oikein kuuluvansa minnekään muualle. Se tarkoittaa monesti sitä, että esimerkiksi koulun kanssa on haasteita, päihteiden kanssa on haasteita, kotona on haasteita. Hyvin monella taustalla on koulukiusaamista, Sutelainen jatkaa.

Mieli ja Punainen Risti tuottavat kahta varhaisen tuen palvelua, joista Sekasin-Chat on erityisesti tyttöjen suosiossa ja Sekasin Discord poikien.



– Keskeisintä siinä on nuoren näkeminen ja kuuleminen ja sen fiiliksen antaminen, joillekin ehkä ensimmäistä kertaa, että sulla on väliä ja sun mielipiteellä on väliä, kertoo Sutelainen.



– Discord-serveri on alansa edelläkävijä. Serverin 24/7 -aukiolo auttaa saavuttamaan nuoria, joita vain virka-aikoihin avoinna olevat palvelut tavoittavat heikosti. Muita yhtä laajasti toimivia verkkotyön muotoja ei ole, jatkaa Valkonen.



Suomen suurin ammatillisesti moderoitu verkkonuorisotila ja -yhteisö



Sekasin Discord -nimisellä netissä toimivalla nuorisotilalla oleskeli viime vuoden aikana noin 25 000 nuorta ja jäsenten välisiä viestejä kertyi yli 2 miljoonaa kappaletta.



Tämän lisäksi nuoret viestivät auttajien ja toistensa kanssa yksityisviesteillä. Kirjoitettujen viestien lisäksi puheminuutteja kertyi vuoden aikana 3,5 miljoonaa.



Kyseessä on Suomen suurin ammatillisesti moderoitu verkkonuorisotila ja -yhteisö. Serveri tarjoaa mahdollisuuden keskustella puhe- ja tekstikanavilla lähes 12 000 muun suomalaisen nuoren kanssa anonyymisti.



– Suuret viesti- ja puhelumäärät osoittavat, että yhteisöllisyyteen perustuva verkkopohjainen auttaminen tavoittaa niitä nuoria, joita perinteiset auttamiskanavat ja toimintamuodot eivät tavoita. Moni näistä nuorista ei ole hakeutunut muiden palveluiden piiriin eikä koe kasvokkaisia tai puhelinpalveluja omakseen, arvioi verkkokriisityön päällikkö.

Kahdeksan kertaa päivässä keskustellaan itsetuhoisuudesta



Lisäksi järjestöjen Sekasin chatista -palveluun otettiin yhteyttä yli 130 000 kertaa, joista valtaosaan ei ehditty vastata.

– Hyvin paljon on ihmissuhdeongelmia. Ne voivat liittyä vanhempiin, kaverisuhteisiin, seurustelusuhteisiin. Kahdeksan kertaa päivässä käydään keskustelu, jossa puhutaan itsetuhoisuudesta ja se on tietenkin hälyttävä luku, mutta toisaalta valtavan hyvä, että nuoret uskaltavat puhua, kertoo Sutelainen.

Pystyttekö te käytännössä pelastamaan henkiä?

– Joskus oikein itsetuhoisessa tilanteessa se, että sen nuoren kanssa ollaan siinä hetkessä ja eletään sitä tilannetta läpi, kunnes se ihan pahin vaihe menee ohi, pelastaa henkiä. Jossain toisessa kohtaa se, että nuorelle löydetään oikea palvelu tai hän rohkaistuu puhumaan kotona jollekin tai lähtee vaikkapa ulos, niin kyllä se voi oikeasti pelastaa henkiä.

Yksinäisyys yleistä

Sutelainen pitää nuorten yksinäisyyttä aika yleisenä. Valkonen muistuttaa yhteisöllisyyden merkityksestä ja arvostuksen kokemuksista.

– Vakavien ja helposti leimaavienkin teemojen tuominen osaksi nuorten arkielämää näyttäisi madaltavan kynnystä keskusteluun osallistumiselle. Myös anonymiteetti tarjoaa mahdollisuuden hakea apua ja tukea, joka muuten jäisi hakematta, toteaa Valkonen.



Yksinäisyyden ollessa yksi aikamme viheliäimmistä ongelmista, yhteisö, jossa kukin saa kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi, pidetyksi ja arvostetuksi, on mielenterveyden ongelmia ehkäisevä tekijä, Valkonen jatkaa.



"Kymmenettuhannet nuoret tarvitsisivat varhaista tukea"

Noin puolet Sekasin-chatin käyttäjistä etsii apua ahdistuneisuuteen.



Chattiin otettiin yhteyttä viime vuonna 136 000 kertaa, mutta yli 100 000:ssa tapauksessa nuori ei päässyt keskusteluun saakka jonojen vuoksi. Nuorten kanssa käytyjä keskusteluja kertyi noin 21 000 kappaletta. Apua tarvitsisi useampi.

– Useita kymmeniätuhansia lisää olisi niitä nuoria ja niitä keskusteluja, joilla olisi tarve saada matalan kynnyksen apua ja tukea, Sutelainen toteaa.



Järjestöissä kaivataan lisäapua.

– Jotta yksikään nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin, kutsumme Sekasin-chatin toimintaan mukaan uusia nuorten kanssa toimivia tahoja laajentamaan auttajajoukkoamme”, sanoo Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.



MIELI: Nuoret eivät saa tippua välistä

Järjestökentältä lähtee viesti sekä kouluihin että sote-uudistuksen tekijöille.

– Monen nuoren kohdalla näyttää siltä, että he ovat kovin yksin sen pahan olonsa ja oireilunsa kanssa ja se kertoo osaltaan siitä, että kouluilla tukiresursseja on vähennetty, niitä on paikalla aika satunnaisesti.



– Nuoret elävät ja hengittävät somessa ja verkossa ja kyllä palvelujen tulisi olla siellä, missä nuoret kokevat niitä luontevaksi käyttää. Olisi tärkeää, että tämä nivotaan osaksi palveluketjuja niin, että nuoret eivät tipu välistä. Ei auta, jos he löytävät meidät, jos seuraavaan palveluun hakeutuessa onkin koloja ja sinne ei ehkä koskaan päästä edes paikalle, Sutelainen summaa.