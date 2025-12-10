Turhien viestien vyöry hätänumeroon viivästyttää avunsaantia oikeassa hätätilanteessa.
Kuulo- ja puhevammaisille suunnatun hätätekstiviestipalvelun käyttö on lähes kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna, kertoo Hätäkeskuslaitos.
Marraskuun lopussa hätänumeroon lähetettyjen viestien määrä oli jo lähes 20 000. Viime vuonna viestejä lähetettiin yhteensä noin 7 390.
Suurin osa lähetetyistä viesteistä on Hätäkeskuslaitoksen arvion mukaan turhia eivätkä ne liity todellisiin hätätilanteisiin.
Kasvun taustalla vaikuttaa se, että hätätekstiviestien käyttäjien rekisteröitymisvelvoite poistui laista kesäkuussa. Muutoksen myötä hätätekstiviestin on voinut lähettää mistä tahansa puhelinnumerosta.
Hidastavat muiden avunsaantia
Hätäkeskuslaitoksen kehittämispäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan turhat viestit hidastavat avunsaantia niiltä, jotka eivät voi tehdä hätäilmoitusta soittamalla.