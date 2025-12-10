– Hätänumero on kiireellisiä hätätilanteita varten, kun paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia. Viestillä ei pidä lähettää esimerkiksi vinkkejä tapahtumista tai henkilöistä, hän sanoo tiedotteessa.

Jos hätäilmoituksen tekee tekstiviestitse, olisi Hätäkeskuslaitoksen mukaan jo ensimmäisessä viestissä hyvä kertoa kunta ja osoite, mitä on tapahtunut, mahdolliset lisätiedot tapahtumasta ja oma nimi. Lisäksi viestissä kannattaa mainita, jos ei kuule tai pysty puhumaan.