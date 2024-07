Tällaista on elämä päihderiippuvaisten läheisenä – Tiia Naukkarisen huoli ei helpota kesälomallakaan

Mieli suojelee unohtamalla

Kun läheinen on päihteiden käyttäjä, oma keho on jatkuvassa hätätilassa, ja päivässä tilanteet sekä tunteet voivat vaihdella ääripäästä toiseen, Naukkarinen kertoo.

Tällaista elämä on ollut jo kymmenen vuotta. Paljon tuosta ajasta on painunut unholaan.

Läheisiä ei osata auttaa oikeiden palvelujen pariin

Itsestä on pidettävä huolta

– Kehotan heitä tekemään itselleen jonkin hyvän asian viikon sisällä. Oli se sitten jooga, jalkahoito tai mikä vaan. Se on läheisen oma raha, ja se hänen kannattaa itse käyttää, kun ei voi luottaa, että antamalla raha menisi siihen, mihin on sanottu.

Rajojen asettamista on myös se, että pitää huolen itsestään. Lomalla sulkee puhelimen ja vain on, vaikka tekisi mieli olla jatkuvasti tavoitettavissa.

Merkin avulla tukea

– He ovat oikeita ihmisiä. Alaikäisiä, opiskelijoita ja työssäkäyviä ihmisiä. Myös me läheiset tulemme ihan mistä tahansa ja asumme missä tahansa. Ja meitä läheisiä on liikaa, Naukkarinen sanoo.

– Jokainen, joka pisarasydänmerkkiä kantaa, on kosketuksissa päihdesairauteen. Kun me läheiset kannamme kuvaa, tunnistamme toisemme ja voimme vaihtaa vaikka katseen, halauksen tai esimerkiksi nyökkäyksen.

– Merkissä ei lue, ketä se koskettaa, mutta merkin kantaja on äärimmäisen vahva. Hän on voinut joutua esimerkiksi hakemaan lähestymiskieltoa rakkaalleen tai ehkä hän on menettänyt läheisen lopullisesti. Edellisyönä läheinen on saattanut soittaa ja haukkua tämän puhelimessa. Merkillä viestitän, että läheinen ei ole yksin.