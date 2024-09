Syömishäiriöstä toipuva Jaana: "Hädin tuskin olen tässä"

Nuoren naisen elämää on sävyttänyt monta vuotta syömishäiriö. Taustalla on lisäksi masennusta, ahdistusoireilua ja itsetuhoisuuttakin.

Vaikea teini-ikä

Syömishäiriö puhkesi 18-vuotiaana

Äidiksi nuorena

Vaikka syömishäiriö piti otteessaan raskausaikana, lapsella on kaikki hyvin. Jaana kertoo, että pienokainen on terve.

Syömishäiriökurimus johti kuitenkin lopulta siihen, että Jaanan ja kumppanin tiet erkanivat. He päättivät yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa, että isä ottaisi päävastuun lapsesta.

– Tiesin oma terveellä järjellä sen, että käytökseni on sellaista, että en pysty todellakaan vastaamaan lapsen tarpeisiin.

Syynä tähän on se, että hänen suhteensa hoitohenkilökuntaan on ollut haastava.

Lisäksi hän kertoo, että hänen on ollut vaikea ottaa vastaan apua. Auktoriteettien noudattaminen on tuntunut vaikealta.

Oma motivaatio iso apu

Arki on palautunut normaaleihin uomiin

Päätös on pitänyt, ja nyt Jaana kokee päässeensä henkisesti paremmin asian päälle. Painoa on tullut lisää, ja asiat ovat palautuneet normaalimpiin uomiin.

Tällä hetkellä Jaanan arkeen kuuluvat juuri alkaneet liikunnanohjaajan opinnot ammattikorkeakoulussa. Vapaa-ajallaan hän treenaa ja ohjaa lasten liikuntaryhmää. Juoksuharrastus on jälleen osa Jaanan elämää.

"Hädin tuskin olen tässä"

Juoksuharrastuksen pariin palannut Jaana ei pelkää, että esimerkiksi liikunnan suhteen lähtisi kontrolli käsistä. Hän kertoo, että mukana on valmentajan tuki. Lisäksi hän osaa nykyisin suhteuttaa liikunnan oman elämänsä muuhun sisältöön.

Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä asioista Jaanalle on se, että hän saa riittävästi energiaa.

– On tosi hyvä olla ja jotenkin sellainen fiilis, että elämä on tällä hetkellä tosi mahtavaa ja ihmettelenkin välillä, miten elämä on nyt antanut näin paljon hyvää.