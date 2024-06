Lakiesityksen toiminnalliselta logiikalta on kokonaan pudonnut pohja perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentämisen myötä. Koko lainsäädäntö on kirjoitettu lähtöoletuksesta, että ennen terapiatakuuta on tarjottu muunlaista apua osana perusterveydenhuollon palveluita. Tämä lähtökohta on vesittynyt perusterveydenhuollon hoitotakuun purkamisen myötä.