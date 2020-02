Tällaista luksuselämää alaikäisten raiskauksista syytetty Peter Nygård, 78, viettää: Suomalaissyntyisellä miljardöörillä oma niemi Bahamalla ja "maailman suurin sauna"

Suomalais-kanadalainen muotimiljardööri Peter Nygård, 78, on ollut viime aikoina otsikoissa ympäri maailmaa. Häntä vastaan on esitetty suuri määrä syytöksiä tyttöjen ja naisten raiskaamisesta, ja kymmenen naista on nostanut ryhmäkanteen häntä vastaan.



Epäillyt raiskaukset tapahtuivat vuosina 2008–2015 muun muassa hänen merenrantahuvilallaan Bahamalla. Kolme naisista oli tekojen aikaan 14-vuotiaita ja kolme puolestaan 15-vuotiaita.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lisäksi Nygårdia syytetään alaikäisten tyttöjen seksikaupparingin pyörittämisestä.



Viime viikolla nostetun kanteen julkitulon jälkeen tilanne on kärjistynyt entisestään. Naisten asianajajien mukaan he ovat saaneet uutta tietoa ja lisätodisteita väitetyistä raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä yli sadalta todistajalta ympäri maailmaa.



Todistajien joukossa on myös kymmeniä naisia, jotka kertovat joutuneensa Nygårdin uhreiksi.



Kuka Peter Nygård?



Peter Nygård syntyi Helsingissä heinäkuussa vuonna 1941 Eeli ja Hilkka Nygårdin esikoisena. Vuotta myöhemmin Peter sai pikkusiskon, Liisan.



Nygårdin ollessa kymmenenvuotias, perhe muutti Suomesta Kanadaan. Ensin he asuivat Delorainessa, mutta muuttivat myöhemmin Winnipegiin, johon hänen vanhempansa perustivat leipomon, Nygård Bakeryn.



Peterin äiti oli ilmeisesti hyvin kiinnostunut yritysmaailmasta ja hän sytytti innon myös Peteriin. Nygård opiskeli liiketaloutta Pohjois-Dakotan yliopistossa Yhdysvalloissa, ja vuonna 1967 hän lähti mukaan yritysmaailmaan ostamalla osuuden ensimmäisestä muotiyrityksestään.



Nykyään hän on Nygård Internationalin hallituksen puheenjohtaja ja yrityksen brändeihin kuuluvat muun muassa SLMIS, Peter Nygård, Bianca Nygård, Tan Jay, ALIA ja Allison Daley.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Miehen muoti-imperiumin arvo on lähes miljardi dollaria ja hänet on useaan otteeseen listattu Kanadan rikkaimpien ihmisten listalle, sillä hänen omaisuutensa arvon kerrotaan olevan noin 830 miljoonaa euroa.



Luksuselämää, hulppeita juhlia ja tunnettuja naisystäviä



Suuren omaisuutensa ansiosta Nygård on viettänyt hyvin hulppeaa elämää.



1980-luvun lopulla Nygård osti itselleen Bahamalta kokonaisen niemen ja talon, joka oli ostoaikanaan yksi maailman suurimmista yksityisasunnoista.



Nygård Cayksi nimetty huvila ja koko sen alue ovat saaneet inspiraationsa mayakulttuurista. Huvilassa on valtava määrä makuuhuoneita, upeita juhlatiloja ja valtavat uima-altaat. Nygård on itse kertonut, että huvilalla on myös maailman suurin sauna.



Koko niemi on täynnä teemaan sopivia kivipatsaita ja -koristeita, jotka esittävät muun muassa lohikäärmeitä, leijonia ja alastomia naisia. Iltaisin alueelle sytytään satoja lyhtyjä, jotka valaisevat alueen.



Vuosien varrella Nygård Cayssa on järjestetty toinen toistaan suurempia ja näyttävämpiä juhlia, joihin on osallistunut julkkismaailman kermaa prinssi Andrew’staMichael Jacksoniin, Oprah WinfreystäRobert DeNiroon ja Sean Conneryyn, ja onpa huvilalla juhlinut myös presidentti George Bush.



"Kanadan Hugh Hefnerinäkin" tunnetun Nygårdin juhlat tunnettiin "hemmottelujuhlina", joissa jokaiselle osallistujalle tarjottiin muun muassa ilmaisia kylpylähoitoja.



Katariina Souri joutui myös Nygårdin ahdistelemaksi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Huvilalla on vieraillut myös suomalaisia, muun muassa Katariina Souri, joka on kertonut muun muassa Iltalehdelle kokemuksiaan siitä, kuinka hän joutui Bahaman-vierailullaan Peter Nygårdin ahdistelemaksi.



– Olen ollut todella inhottavassa, painostavassa ja ahdistavassa tilanteessa siellä Bahaman niemellä Nygård Cayssa. Vastoin tahtoani, en päässyt pois sieltä. Minuun hän ei ole koskenut, olen pitänyt puoleni, Souri muisteli Iltalehdessä.



Useat asunnot, yksityiskoneet ja kaikin puolin hulppea elämä on ollut Nygårdille arkipäivää jo vuosia. Hän on myös tunnettu naisten mies, eikä hänellä ole ollut pulaa näyttävistä naisseuralaisista. Hän on kerran ollut naimisissa, mutta hänellä on seitsemän lasta neljän eri naisen kanssa.



Nygård on on yhdistetty useisiin julkkiskaunottariin ja hänen tyttöystäviinsä on kuulunut muun muassa glamourmalli ja Playboyssakin useaan otteeseen poseerannut, vuonna 2007 kuollut, Anna Nicole Smith.



Useita syytteitä ennenkin



Nygård ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa mukana oikeusjutussa. Hän on ollut jo vuosia riidoissa Bahaman tonttinaapurinsa, miljardööri Louis Baconin kanssa.



Sijoitusrahastoilla rikastunut Bacon väittää, että Nygård on tuhonnut hänen upean huvilansa naapuruston. Bacon on syyttänyt Nygårdia myös murhan suunnittelusta, pahoinpitelystä, ilkivallasta, palopommeista ja rasismista.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Baconin esittämien väitteiden mukaan Nygård on käynyt keskusteluja hänen salamurhaamisestaan kahden tuomitun rikollisen kanssa ja tarjonnut heille merkittäviä summia hänen salamurhaamisestaan. Nygård on kuitenkin kieltänyt kaikki väitteet.



Nygårdin luksushuvila on yksityiskäytössä, mutta sitä on nettisivuilla markkinoitu hyvin hotellimaisesti ja sen vuokraamismahdollisuuksista on kerrottu avoimesti. Bahaman hallitus on syyttänyt miestä laittomasta hotellitoiminnasta, mutta myös luvattomasta tontin laajentamisesta merenpohjan yli.



Lue myös: Suomalaismiljonäärillä laiton huvila



Kieltää syytteet jyrkästi



Nyt Nygårdia kuitenkin syytetään useiden alaikäisten tyttöjen raiskaamisesta.



Suurin osa väitetyistä raiskauksista ja seksuaalisista häirinnöistä on tapahtunut Bahamalla Nygård Caylla ja luksusjuhlien yhteydessä.



Joukkokanteen mukaan Nygård "houkutteli nuoria, vaikutuksille alttiita ja köyhiä lapsia ja naisia käteismaksuilla ja valheellisilla lupauksilla tuottoisista mallinhommista". Naisia houkuteltiin juhliin Nygårdin asuntoihin ja Bahamalla sijaitsevalle huvilalle.



Naisten mukaan Nygård raiskasi heidät ja oli heitä kohtaan väkivaltainen. Kanteessa todetaan myös, että Nygård huumasi naisia laittamalla huumaavia lääkkeitä heidän juomiinsa.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Syytteessä kerrotaan myös, että Nygårdilla on olemassa tietokanta, johon hän oli listannut mahdollisten uhriensa kuvia ja tietoja. Tietokannassa on syytteen mukaan tietoja yli 7 500 tytöstä ja naisesta.



Nygårdin asianajaja on kiistänyt jyrkästi kaikki väitteet päämiehensä puolesta. Syytökset ovat asianajajan mukaan täysin valheellisia ja vailla mitään perusteita.