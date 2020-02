Härskit kuvat paljastavat: Näin muotimiljardööri Peter Nygård kohteli naisia luksushuvilansa kosteissa juhlissa

MVPhotos on saanut haltuunsa kuvia huvilalla järjestetyistä juhlista. Kuvat ovat nähtävissä yllä olevalla videolla.

Ottaa paitaa pois tanssilattialla

Osa kuvista on vuodelta 2008. Niissä näkyy, kuinka Nygård koskettelee tummahiuksista naista intiimisti tanssilattialta, yrittää ottaa paitaa pois hänen päältään ja tekee eroottisia tanssiliikkeitä naisen lähettyvillä.

Katariina Souri avautui kauhukokemuksistaan

Juhlia on pidetty muun muassa Nygårdin asunnoilla ja Bahaman-huvilalla.

Myös Kata Kärkkäisenä tunnettu taiteilija Katariina Souri on kertonut joutuneensa muotimogulin ahdistelemaksi 1990-luvulla sen jälkeen, kun hän oli esiintynyt Playboy-lehdessä. Hän pääsi lopulta pois huvilalta suomalaistoimittajan avustamana.

Ratsia yhtiön pääkonttorille



Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI ja New Yorkin poliisi tekivät ratsian Nygårdin yhtiön pääkonttorin New Yorkissa tiistaiaamuna paikallista aikaa.

Nygårdilla on miljoonien dollarien arvoinen naistenvaateketju, jonka pääkonttori on Kanadan Winnipegissä. Ketjulla on yli 170 liikettä ympäri Pohjois-Amerikkaa.