Suomalaisen muotimogulin nousu ja tuho: Peter Nygårdia syytettiin raiskauksesta jo 40 vuotta sitten – näin uusimpia syytteitä kommentoi epäiltyjen uhrien asianajaja

Yhdysvallat syyttää Nygårdia muun muassa alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja kiristyksestä. Häntä vaaditaan luovutettavaksi Yhdysvaltoihin.

Joukkokanteessa asianomaisia naisia edustava juristi Lisa Haba kommentoi Global Newsille tapausta seuraavasti.

– Olemme odottaneet tätä päivää niin pitkään. He (asianomaiset naiset) ovat uskomattoman onnellisia siitä, että Nygård saadaan rikosvastuuseen teoistaan. Toisaalta oikeuskäsittely nostaa jälleen pinnalle kaiken sen kivun ja tuskan, jonka kanssa he ovat joutuneet elämään, Haba totesi.

Nygårdin juristin mukaan hän kieltää kaikki syytökset.

Juuret Suomessa

Helsingissä vuonna 1941 syntynyt Peter Nygård muutti vanhempiensa mukana kymmenenvuotiaana Kanadan Winnipegiin. Vanhemmat perustivat menestyksekkään leipomon ja poika sai yliopistokoulutuksen Pohjois-Dakotan yliopistosta, joka on sittemmin huomioinut taloudellisesti menestyneen Nygårdin erinäisillä kunnianosoituksilla.

Liiketalouden tutkinnon, säästöjen ja lainan vauhdittamana Nygård lähti mukaan vaatebisnekseen. Nimeään kantaneen yrityksen Nygård perusti vuonna 1967. Syytösten vuoksi Nygård joutui luopumaan yhtiön hallituksen puheenjohtajuudesta. Samalla yritys on ajatunut yrityssaneeraukseen.

Helmikuussa 2020 nostetut syytteet eivät suinkaan olleet ensimmäinen kerta, kun Nygård on ollut lain kanssa ongelmissa. Jo vuonna 1980 Nygård sai ensimmäisen kerran syytteen raiskauksesta. Syytteestä kuitenkin luovuttiin, sillä asianomainen ei suostunut todistamaan.

Luksuselämää, hulppeita juhlia ja tunnettuja naisystäviä

Suuren omaisuutensa ansiosta Nygård on viettänyt hyvin hulppeaa elämää.

1980-luvun lopulla Nygård osti itselleen Bahamalta kokonaisen niemen ja talon, joka oli ostoaikanaan yksi maailman suurimmista yksityisasunnoista.

Nygård Cayksi nimetty huvila ja koko sen alue ovat saaneet inspiraationsa mayakulttuurista. Huvilassa on valtava määrä makuuhuoneita, upeita juhlatiloja ja valtavat uima-altaat. Nygård on itse kertonut, että huvilalla on myös maailman suurin sauna.

Koko niemi on täynnä teemaan sopivia kivipatsaita ja -koristeita, jotka esittävät muun muassa lohikäärmeitä, leijonia ja alastomia naisia. Iltaisin alueelle sytytään satoja lyhtyjä, jotka valaisevat alueen.

Vuosien varrella Nygård Cayssa on järjestetty toinen toistaan suurempia ja näyttävämpiä juhlia, joihin on osallistunut julkkismaailman kermaa prinssi Andrew’staMichael Jacksoniin, Oprah Winfreystä Robert DeNiroon ja Sean Conneryyn, ja onpa huvilalla juhlinut myös presidentti George Bush.

"Kanadan Hugh Hefnerinäkin" tunnetun Nygårdin juhlat tunnettiin "hemmottelujuhlina", joissa jokaiselle osallistujalle tarjottiin muun muassa ilmaisia kylpylähoitoja.

Katariina Souri joutui myös Nygårdin ahdistelemaksi

Huvilalla on vieraillut myös suomalaisia, muun muassa Katariina Souri, joka on kertonut muun muassa Iltalehdelle kokemuksiaan siitä, kuinka hän joutui Bahaman-vierailullaan Peter Nygårdin ahdistelemaksi.

– Olen ollut todella inhottavassa, painostavassa ja ahdistavassa tilanteessa siellä Bahaman niemellä Nygård Cayssa. Vastoin tahtoani, en päässyt pois sieltä. Minuun hän ei ole koskenut, olen pitänyt puoleni, Souri muisteli Iltalehdessä.

Useat asunnot, yksityiskoneet ja kaikin puolin hulppea elämä on ollut Nygårdille arkipäivää jo vuosia. Hän on myös tunnettu naisten mies, eikä hänellä ole ollut pulaa näyttävistä naisseuralaisista. Hän on kerran ollut naimisissa, mutta hänellä on seitsemän lasta neljän eri naisen kanssa.