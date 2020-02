New York Times sukelsi alaikäisten raiskauksista syytetyn Peter Nygårdin taustoihin – miehen kerrotaan saalistaneen "köyhien perheiden pikkutyttöjä"

Huvilassa työskennellyt nainen kuvailee Nygårdin saalistavan "köyhien perheiden pikkutyttöjä". Lisäksi hänen kerrotaan käyttäneen työntekijöitään tyttöjen etsimiseen ja houkutteluun tiluksilleen, jossa on ollut tarjolla alkoholia ja huumeita. Tytöille on lupailtu luksusta ja esimerkiksi töitä mallina.

Helsingissä syntynyttä ja sittemmin kanadalaistunutta Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Osa kanteeseen osallistuneista on kertonut olleensa tapahtumahetkellä alaikäisiä.