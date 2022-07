Tällaisen roolin Suomi Natossa ottaa: "Suomi pystyy varmasti profiloitumaan tämän osaamisensa kautta"

– Hybridivaikuttamista esiintyy, mutta ei mitenkään laajamittaisesti tai poikkeuksellisesti. Se kertoo ainakin kolmesta asiasta: Suomessa varautumisen taso on hyvä, Venäjän huomiot ja resurssit ovat muualla ja kolmanneksi Venäjä kokee, ettei sillä ole sellaisia tavoitteita, joita se kokisi voivansa tehokkaasti ajaa tällaisilla hybridioperaatioilla, kansainvälisten suhteiden johtaja Rasmus Hindrén Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta sanoo.

"Vaara ei ole ohi"

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigellin mukaan Venäjä on nyt niin kiinni Ukrainassa, että sillä ei ole tilaisuutta vaikuttaa Suomeen.

Kyberosaamista arvostetaan

SuomiAreenassa Porissa keskusteltiin myös siitä, millaisen roolin Suomi Natossa ottaa. Asiantuntijoiden mukaan Suomella on osaamista, jota Natossa arvostetaan.

– Meillä on kyber-, hybridi- ja teknologiaosaamista. Meillä on ollut vahva asema Naton kumppanimaana jo 30 vuoden ajan eli meillä on vahvaa näyttöä siitä, mihin pystymme. Suomi pystyy varmasti profiloitumaan tämän osaamisensa kautta myös Natossa, ulkoministeriön pakotetiimin vetäjä Pia Sarivaara sanoo.