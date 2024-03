Venäjältä tulee koepallo Stubbille – näin tutkija uskoo uhan idästä muuttuneen uuden presidenttikauden aluksi

Maailmanpoliittinen tilanne on kovin erilainen kuin Sauli Niinistön aloittaessa presidenttikautensa vuonna 2012.

– Kaikista tärkein asia on, että kun Suomi on Naton jäsen, se lisää meidän pelotetta ja puolustuksen uskottavuutta. Kynnys siihen, että meitä kohtaan kohdistetaan järeämpiä toimia, itse pidän sitä merkittävästi matalampana kuin jos me ei oltaisi Naton jäseniä, Särkkä jatkaa.