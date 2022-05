Siirtääkö Venäjä sotakalustoaan lähelle itärajaa, entä millainen pelinappula Ahvenanmaa on? Näin vastaa Euroopan hybridikeskuksen johtaja

Sotilasliitto Naton sotilaallisen infrastruktuurin leviäminen Suomen ja Ruotsin alueelle on Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan ongelma Venäjälle. Hän sanoo, että Venäjä on pakotettu reagoimaan siihen.

Onko mahdollista, että Venäjä alkaisi siirtää sotakalustoaan jo nyt lähelle Suomen itärajaa, kuten se on uhkaillut tekevänsä? Näin vastaa Euroopan hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

– Tämä riippuu varmasti monesta asiasta, että miten Venäjä strategisesti vastaa Naton laajenemiseen eli Suomen ja Ruotsin liittymiseen Natoon. Että miten Venäjä arvioi tilannetta omista näkökulmistaan. Toisaalta aika lähellä Suomen rajoja on jo nyt merkittäviä Venäjän sotilastukikohtia, ei tämä siinä suhteessa olisi mikään muutos.

Suomi on saanut laajalti tukea Nato-prosessilleen. Lupauksia avusta mahdollisessa sotilaallisessa tilanteessa ovat antaneet esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Puola, vaikka Naton turvatakuita Suomella ei vielä olekaan.

Suomelle kuuluva Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue, jonka toteutumista ainakin paperilla valvoo Venäjän konsulaatti. Millainen merkitys Ahvenanmaalla on tiukentuneessa tilanteessa Venäjän kanssa?

– Ahvenanmaalla on hyvin strateginen sijainti Itämerellä. Se on historian saatossa herättänyt kiinnostusta: sillä on ollut sodissa ja konflikteissa merkittävä rooli. Ei voi täysin jättää huomiotta tässäkään yhteydessä Ahvenanmaata, sanoo Tiilikainen.