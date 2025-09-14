Venäläisten väitteet ”ihmeaseistaan” ovat ylimitoitettuja, sanoo Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri.

Venäjä ilmoitti sunnuntaina testanneensa hypersoonista Tsirkon-ohjusta Zapad-sotaharjoituksessaan. Hypersooninen ballistinen ohjus pystyy lentämään yli viisinkertaisella äänennopeudella, mikä tekee sen torjumisesta vaikeaa.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi videon Tsirkonin koelaukaisusta Barentsinmerellä sunnuntaina. Uutistoimisto Reutersin välittämä video ohjuksen laukaisusta on katsottavissa artikkelin yläosasta.

Minkälaisesta aseesta todellisuudessa on kyse ja mikä on sen merkitys sotaan Ukrainassa?

– Putinilla on paljon näitä ”ihmeaseita”, mitä he ovat kehittäneet, sanoo Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.)

Jo sodan alussa Venäjä kertoi käyttäneensä Ukrainassa hypersoonista Kinzhal-ohjusta. Viime vuonna presidentti Vladimir Putin leveili niin ikään Venäjän uudella hypersoonisella Oreshnik-ohjuksella, jota on hänen mukaansa mahdotonta torjua.

Putin on kuvaillut hypersoonisia ohjuksia ihanteellisiksi, "pysäyttämättömiksi" aseiksi.

– Aika usein nämä venäläisten väitteet ovat ylimitoitettuja, Toveri toteaa.

Keino lännen pelotteluun

Ukraina on pystynyt toistaiseksi sodan aikana torjumaan venäläisten hypersoonisilla ohjuksilla tehdyt iskut. Tsirkonin lopullinen suorituskyky jää nähtäväksi, sillä vielä se ei ole sarjatuotannossa.

Toveri arvioi, että Venäjä aikoo jossakin vaiheessa käyttää Tsirkonia Ukrainassa. Zapad-harjoituksen ohjustestailun pääasiallinen tarkoitus lienee kuitenkin pullistelu lännen suuntaan.

– Nyt kun Venäjä on kiinni Ukrainassa, tämähän on aika pienimuotoinen harjoitus – toistakymmentä tuhatta sotilasta.

Neljän vuoden välein järjestettävässä Zapad-harjoituksessa on aiemmin ollut peräti 200 000 sotilasta. Toverin mukaan lännen huomio täytyi hakea tällä kerralla eri tavalla.

– Siinä uudet ihmeaseet ovat hyvä keino. Testataan niitä näyttävästi ja yritetään luoda sitä mielikuvaa, että Venäjälläkin on teknologiaa, mihin länsi ei pysty vastaamaan.

Toverin mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Jos Tsirkon saadaan sarjatuotantoon, niin kyllä, se on uusi vähän kehittyneempi asejärjestelmä, jonka torjuminen vaatii vähän vaivaa, mutta lännellä on vastaavanlaisia kehittämishankkeita käynnissä.

Ydinpelottelua jälleen luvassa?

Toveri uskoo, että todellisuudessa Venäjällä on tällä hetkellä hankaluuksia aseohjelmiensa kanssa. Resurssit ovat Ukrainassa, joten kehitystyö on jäänyt ajastaan jälkeen merkittävästi.

Mahtiaseilla pullistelu on hänen mukaansa diktaattoreille hyvin tyypillistä, vaikka todellisuus olisi toista.

– Aika vähän maailmassa on koskaan tullut mitään ihmeaseita.

Toveri ei yllättyisi, jos Venäjä korottaisi lähitulevaisuudessa panoksia esimerkiksi ydinaseharjoituksilla.

– Se on hyvinkin mahdollista. Mitä huonommin sota Venäjällä menee, sitä enemmän heilutetaan sitä ydinasekorttia ja yritetään pelotella länttä.

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen Zapad-sotaharjoitus Itämerellä sekä Barentsinmerellä jatkuu tiistaihin 16. syyskuuta saakka.