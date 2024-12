ISW: Putinilla on fiksaatio

Kreml saattaa yrittää korvata ydinaseella uhkailun Oreshnik-uholla.

Presidentti Vladimir Putin on jälleen puhunut julkisesti Oreshnik-ohjuksesta, jolla Venäjä hyökkäsi Ukrainaan marraskuussa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sanoo Putinilla olevan "fiksaatio" Oreshnik-ohjukseen.

Puolustusministeriölleen pitämässään puheenvuorossa Putin totesi Oreshnikin olevan Venäjän "uusin voimakas ase".

Putin myös jälleen väitti, että Oreshnik-ohjuksen käytöllä voidaan aikaansaada "ydinaseeseen vertautuva teho". Aikaisemmin Putin on verrannut monikärkiohjus Oreshnikin tehoa sekä ydinaseeseen että meteoriittiin.

Britannian puolustusministeriön mukaan Oreshnik on "hyvin todennäköisesti" Venäjän vanhemman ballistisen ohjuksen Rubezh RS-26:n versio.

Vaikka venäläisväitteet ohjuksen tehosta ovat liioiteltuja, sisältävät ne tärkeän viestin, arvioi ajatushautomo ISW.

Keskittymällä Oreshnikiin Kreml saattaa etsiä poispääsyä jatkuvasta ydinaseilla uhkailusta, jota Venäjä on tehnyt toistuvasti Ukrainan sodan aikana.

Venäjällä on huomattu, ettei ydinaseella uhkailu tahdo tepsiä, sillä sen käyttö on niin epätodennäköistä, kertoi syyskuussa yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Koska Venäjä on osoittanut hillintää ydinaseiden käytössä, tarvitsee Kreml "retorisen poistumistien" ylläpitääkseen kansainvälisen uskottavuutensa, ISW kirjoittaa.

0:59

Näin Venäjän Oreshnik-ohjus toimii.

"Uusi elementti"

ISW näkee Oreshnikin olevan Venäjälle "uusi elementti" informaatiovaikuttamisessa, jolla se pyrkii hallitsemaan länsimaiden ja Ukrainan toimintaa.

Oreshnikin laukaisun jälkeen Venäjän valtion omistama Russia Today -media julkaisikin grafiikan, jossa näytettiin kuinka kauan ohjuksella kestäisi lentää esimerkiksi Lontooseen, Pariisiin ja Berliiniin.

Pelkkää bluffia Oreshnik ei välttämättä ole, sillä Washington Postin haastattelemat analyytikot arvioivat ohjuksen olevan "suora ja mahdollisesti järisyttävä uhka Euroopalle".

Oreshnik saattaa olla olla myös uuden eurooppalaisen asevarustelun "lähtölaukaus". Asevarustelu voisi kestää vuosikymmeniä ja kuluttaa sekä Nato-maiden että Venäjän kassaa miljardeilla ja taas miljardeilla, WP kirjoittaa asiantuntijoiden arvioivan.

Jos Oreshnik-uhkailu korvaa ydinasepuheen, on sitä luvassa runsaasti. Aiemmin Venäjällä on ollut tapana muistuttaa ydinasearsenaalinsa olemassaolosta liki aina, kun länsimaat ovat harkinneet uusien aseiden lähettämistä Ukrainaan.

– Ydinaseen käyttö on vaihtoehtona niin karmea, että pienikin todennäköisyys vaikuttaa politiikkaan. Sitä skenaariota pidetään lännessä yllä vähän isompana kuin mikä sen todennäköisyys on, sanoi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg MTV Uutisille viime vuonna.

Vaikka länsimaat ovat antaneet Ukrainalle pitkällisten keskusteluiden jälkeen muun muassa taistelupanssarivaunuja, hävittäjiä ja ohjuksia, on Venäjän uhkailun laajalti arvioitu viivyttäneen näitä päätöksiä.

0:30

Tämä video näyttää Venäjän Oreshnik-hyökkäyksen Ukrainan Dniproon marraskuusssa.