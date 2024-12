Putin haastoi Yhdysvallat kaksintaisteluun

Venäjä jatkaa Oreshnik-ohjuksensa ylistämistä.

Presidentti Vladimir Putin haastoi Yhdysvaltojen ohjuspuolustuksen ”kaksintaisteluun” Venäjän uutta Oreshnik-ohjusta vastaan. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Putinin mukaan kaksintaistelu Oreshnik-ohjuksen ja ohjustorjuntajärjestelmän välillä todistaisi, että Venäjän ballistinen hypersooninen ohjus päihittäisi minkä tahansa Yhdysvaltojen ohjustorjuntajärjestelmän.

Putin ehdotti, että Venäjä ja Yhdysvallat valitsisivat jonkin kohteen, jota Yhdysvaltojen ohjukset suojelesivat.

– Olemme valmiita sellaiseen kokeeseen, presidentti totesi.

Lausuntonsa Putin antoi televisioidussa kyselytilaisuudessa, jonne Venäjän mukaan maan kansalaiset saavat lähettää kysymyksiä. Ohjus-kysymyksessä oli kyse siitä, että kysyjän mukaan länsimaat ovat epäilleet Oreshnik-ohjuksen tehokkuutta.

Venäjä käytti Oreshnik-ohjusta ensimmäistä kertaa marraskuussa hyökätessään sillä Ukrainan Dnipron kaupunkiin.

ISW: Putinilla on "fiksaatio"

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sanoo Putinilla olevan "fiksaatio" Oreshnik-ohjukseen.

Äskettäin puolustusministeriölleen pitämässään puheenvuorossa Putin totesi Oreshnikin olevan Venäjän "uusin voimakas ase".

Putin myös jälleen väitti, että Oreshnik-ohjuksen käytöllä voidaan aikaansaada "ydinaseeseen vertautuva teho". Aikaisemmin Putin on verrannut monikärkiohjus Oreshnikin tehoa sekä ydinaseeseen että meteoriittiin.

Britannian puolustusministeriön mukaan Oreshnik on "hyvin todennäköisesti" Venäjän vanhemman ballistisen ohjuksen Rubezh RS-26:n versio.

Vaikka venäläisväitteet ohjuksen tehosta ovat liioiteltuja, sisältävät ne tärkeän viestin, arvioi ajatushautomo ISW.

Keskittymällä Oreshnikiin Kreml saattaa etsiä poispääsyä jatkuvasta ydinaseilla uhkailusta, jota Venäjä on tehnyt toistuvasti Ukrainan sodan aikana.

Venäjällä on huomattu, ettei ydinaseella uhkailu tahdo tepsiä, sillä sen käyttö on niin epätodennäköistä, kertoi syyskuussa yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Koska Venäjä on osoittanut hillintää ydinaseiden käytössä, tarvitsee Kreml "retorisen poistumistien" ylläpitääkseen kansainvälisen uskottavuutensa, ISW kirjoittaa.

Näin Venäjän Oreshnik-ohjus toimii.

"Uusi elementti"

ISW näkee Oreshnikin olevan Venäjälle "uusi elementti" informaatiovaikuttamisessa, jolla se pyrkii hallitsemaan länsimaiden ja Ukrainan toimintaa.

Oreshnikin laukaisun jälkeen Venäjän valtion omistama Russia Today -media julkaisikin grafiikan, jossa näytettiin kuinka kauan ohjuksella kestäisi lentää esimerkiksi Lontooseen, Pariisiin ja Berliiniin.

Pelkkää bluffia Oreshnik ei välttämättä ole, sillä Washington Postin haastattelemat analyytikot arvioivat ohjuksen olevan "suora ja mahdollisesti järisyttävä uhka Euroopalle".

Oreshnik saattaa olla olla myös uuden eurooppalaisen asevarustelun "lähtölaukaus". Asevarustelu voisi kestää vuosikymmeniä ja kuluttaa sekä Nato-maiden että Venäjän kassaa miljardeilla ja taas miljardeilla, WP kirjoittaa asiantuntijoiden arvioivan.

Jos Oreshnik-uhkailu korvaa ydinasepuheen, on sitä luvassa runsaasti. Aiemmin Venäjällä on ollut tapana muistuttaa ydinasearsenaalinsa olemassaolosta liki aina, kun länsimaat ovat harkinneet uusien aseiden lähettämistä Ukrainaan.

Vaikka länsimaat ovat antaneet Ukrainalle pitkällisten keskusteluiden jälkeen muun muassa taistelupanssarivaunuja, hävittäjiä ja ohjuksia, on Venäjän uhkailun laajalti arvioitu viivyttäneen näitä päätöksiä.

"Me ajamme heidät pois, ilman muuta"

Putin lupasi myös, että Ukrainan joukot ajetaan pois Kurskin alueelta. Hän ei kuitenkaan pystynyt antamaan lupauksen toteutumiselle tarkkaa ajankohtaa.

Kotoaan Kurskista lähtemään joutunut nainen kysyi, milloin ukrainalaiset häädetään Kurskista, ja jälleenrakennetaanko alueen sodassa vaurioitunut infrastruktuuri.

– Me ajamme heidät pois, ilman muuta. Mikään muu ei tule kysymykseen. Mutta kysymykseen tarkasta päivämäärästä en ikävä kyllä pysty vastaamaan juuri nyt, Putin sanoi.

Presidentti lupasi, että sitten kun ukrainalaiset on ajettu pois, alueen tiet, koulut ja kaikki muukin infrastruktuuri jälleenrakennetaan.

Putin sanoi myös, ettei nähnyt Ukrainan operaatiolle Kurskissa sotilaallista järkeä.

– He ovat lähettäneet parhaita joukkojaan tykinruuaksi. En ole varma, mitä he siitä saavat.

Ukraina teki yllätyshyökkäyksen Kurskin alueelle elokuussa. Ukrainalaisjoukot miehittävät siellä edelleen pientä aluetta.

Putin sanoi, että venäläisjoukot etenevät parhaillaan joka puolella rintamalinjaa.

– Tilanne muuttuu nopeasti. Näemme liikettä koko rintamalinjan pituudelta. Eikä kyse ole vain 100, 200 tai 300 metrin etenemisistä. Joukkomme valloittavat alueita neliökilometrittäin, Putin sanoi.