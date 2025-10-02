Entinen ammattijääkiekkoilija Jere Karalahti on vangittu epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Vangitseminen oli tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Epäillyn rikoksen tekoaika on kesäkuun ensimmäisestä päivästä tämän viikon maanantaihin.

Vangitsemisesta ja rikosepäilystä kertoi ensimmäisenä Yle. Ylen mukaan Karalahti kiistää rikosepäilyn.

– Päämieheni kiistää tämän rikosepäilyn kokonaisuudessaan, sanoo asianajaja Mikko Ruuttunen Ylelle.

Karalahti on aiemmin tuomittu huumeisiin liittyvistä rikoksista. Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet vuonna 2009 ehdolliseen vankeuteen huumekaupan rahoittamisesta.

Oikeuden mukaan Karalahti rahoitti vuonna 2007 amfetamiinin hankintaa Virosta 10 000 eurolla ja syyllistyi avunantoon törkeään huumausainerikokseen.

Laajassa amfetamiinijutussa tuomittiin Karalahden lisäksi lukuisia muitakin ihmisiä. Päätekijöihin lukeutui Karalahden lapsuudenystävä ja kaksi moottoripyöräjengi Bandidokseen kuulunutta miestä.

Karalahti kiisti sekä käräjillä että hovioikeudessa syyllisyytensä. Hän sanoi kuitanneensa vain juhlimisesta syntyneitä velkoja ystävälleen.

Kuva kokaiinin käytöstä

Vuonna 2008 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Karalahden sakkorangaistukseen huumausaineen käyttörikoksesta. Jutussa oli kyse valokuvasta, jossa hänellä oli vaalea nokare sieraimessa.

Käräjäoikeus katsoi, että aine oli kokaiinia. Kuva oli otettu eräässä asunnossa pidetyillä jatkoilla vuoden 2007 keväällä.

Syyttäjä vaati Karalahdelle vähintään vuoden ehdollista vankeutta törkeästä huumausainerikoksesta, koska kuvassa näkyi pussi, jossa syyttäjän mielestä oli vähintään 30 grammaa kokaiinia.

Oikeus katsoi, että pussissa oli todennäköisesti kokaiinia mainittu määrä, mutta näyttöä ei sen mukaan kuitenkaan ollut siitä, että pussi olisi ollut edes osittain Karalahden.

Jätti kiekkokaukalot vuonna 2016

Karalahti teki läpimurtonsa HIFK:n liigajoukkueessa 1990-luvun puolivälissä ja saavutti helsinkiläisjoukkueessa Suomen mestaruuden 1998. Hän siirtyi NHL:ään kaudella 1999–2000, mutta runkosarjaotteluita Los Angeles Kingsissä ja Nashville Predatorsissa kertyi kolmen kauden aikana vain 149.

Sen jälkeen Karalahti pelasi Euroopan huippusarjoista kotimaisen SM-liigan lisäksi KHL:ssä sekä Ruotsin ja Saksan pääsarjoissa.

Karalahti edusti Suomea useissa arvokilpailuissa ja saavutti kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin. Hänet valittiin kahdesti MM-kilpailujen tähdistökentälliseen. Karalahti lopetti pelaajauransa 2016.

Karalahdesta on julkaistu peliuran jälkeen kirja ja dokumenttielokuva.